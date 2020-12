Datum: Sonntag, 16. Mai 2021 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Musik von Claudio Monteverdi, Georg Philipp Telemann, Carl Heinrich Graun, Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck u. a., eingerichtet von Felix Pätzold Mitwirkende: Felix Pätzold Musikalische Leitung

Christoph von Bernuth Regie

Oliver Helf Bühne, Kostüme

Stephanie Twiehaus Dramaturgie



Johannes Leander Maas Orpheus

Erica Back Linus

Martyna Cymerman Eurydike

Elena Harsányi Eris

Paul Brady Apoll

Stephen K. Foster Pluto



Mitglieder und Gäste des

OLDENBURGISCHEN STAATSORCHESTERS

Seit der Sänger und Saitenspieler Orpheus vor über 400 Jahren zum ersten Mal die Opernbühne betrat, wurde er Protagonist zahlreicher Opern, in denen er wilde Tiere, Geister und Götter mit seiner Musik ebenso verzauberte wie seine Braut Eurydike. Dabei ist ganz in Vergessenheit geraten, dass Orpheus auch noch einen Bruder namens Linus hat, der besonders der Dichtkunst zugetan ist … Als Eurydike von einer giftigen Schlange gebissen und von Pluto ins Totenreich geführt wird, machen sich Orpheus und Linus auf den abenteuerlichen Weg, sie zu befreien, was zunächst gründlich misslingt. Doch dann lässt sich die aussichtslos scheinende Situation doch noch zum Guten wenden: mithilfe der Harfe und dank der Erkenntnis, dass man mit vereinten Kräften (und Künsten) am weitesten kommt. In der altbewährten Tradition eines Pasticcios entstand aus Versatzstücken verschiedener Orpheus-Opern und mythologischer Überlieferungen ein zeitlos spannendes Märchen, das nicht nur von der Macht der Musik (und des Wortes) erzählt, sondern auch zeigt, welcher Zauber und welche Aktualität alten Mythen bis heute innewohnen.

Koproduktion mit dem Staatstheater Oldenburg

Empfohlen ab sechs Jahren | Dauer: 75 Minuten

Eine Vorstellung für Schulen findet am Montag, 17. Mai, 11 Uhr, statt.