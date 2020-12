Datum: Sonntag, 9. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Sechs Variationen über »Hélas, j'ai perdu mon amant« g-Moll KV 360

Klavierquartett Es-Dur KV 493

Adagio aus Klaviersonate F-Dur KV 280



Arvo Pärt *1935

Mozart-Adagio



Antonín Dvořák 1841 – 1904

Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur op. 87 Mitwirkende: Nils Mönkemeyer Viola

Alina Ibragimova Violine

Christian Poltéra Violoncello

William Youn Klavier

Ihre zweite Mozart-Erkundung unternehmen Alina Ibragimova und Nils Mönckemeyer mit zwei befreundeten Virtuosen: In ihrem Programm mit Christian Poltéra und William Youn führen Mozart-Variationen jeweils auf ein Klavierquartett in Es-Dur, einer exponierten Mozart-Tonart, hin. Variationen sind Betrachtungen, bei denen Erinnern und Verwandeln ineinanderwirken. Das Erinnern bewahrt in allen Veränderungen noch die Urgestalt, bei der alles seinen Anfang nahm. Es bleibt im Mozarts Variationen über eine französische Ariette in allen Umspielungen und dialogischen Differenzierungen gut erkennbar. Arvo Pärt betrachtet das Adagio aus Mozarts Klaviersonate KV 280, einen der ergreifenden Sätze aus der Feder des jungen Komponisten, aus der Klangperspektive seiner Tonsprache und schafft so einen fast andächtigen Dialog zweier Welten. Mozart schuf mit seinen Klavierquartetten Prototypen einer musikalischen Gattung, deren weitere Meisterwerke Jahrzehnte später geschrieben wurden: von Schumann, Brahms und Dvořák.