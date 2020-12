Datum: Donnerstag, 13. Mai 2021 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Schlossgarten

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Wolfang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Divertimento F-Dur KV 138

Divertimento B-Dur KV 137



Igor Strawinsky 1882 – 1971

Oktett für Blasinstrumente

Concerto Es-Dur »Dumbarton Oaks« Mitwirkende: Ensemble der Hochschule für Musik Saar

Manuel Nawri Leitung

Das kostenfrei zugängliche Gartenkonzert während der Festspielzeit ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden und zieht alljährlich Scharen von Besuchern an. In diesem Jahr begrüßen wir erstmals junge Musikerinnen und Musiker, die sich an der Hochschule für Musik Saar auf ihre Konzertkarriere vorbereiten. Auf dem Programm stehen Divertimenti von Wolfgang Amadeus Mozart und Musik von Igor Strawinsky. Dirigiert werden die Werke von jungen Dirigenten aus den Klassen von Manuel Nawri (Hochschule für Musik Saar) und Sian Edwards (Royal Academy of Music London). Bei schönem Wetter laden Festspiele und Schlossgastronomie ein, sich an der langen Tafel niederzulassen. Bringen Sie gerne auch den eigenen Picknickkorb mit!

In Kooperation mit der Hochschule Musik Saar und der Dirigierklasse von Sian Edwards der Royal Academy of Music London

Eintritt frei | Ticket zum Park erforderlich