Datum: Mittwoch, 12. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: "Ennui – Geht es immer so weiter?"



Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Béla Bartók, John Cage und Erik Satie



Texte von Georg Büchner, Søren Kierkegaard, John Cage, Blaise Pascal, Walter Benjamin u. a. Mitwirkende: FRANUI MUSICBANDA

Andreas Schett, Markus Kraler Komposition, musikalische Bearbeitung

Martin Gostner Bühnenraumbild



Peter Simonischek Rezitation

Ein inszeniertes Konzert, ein Programm über "ennui", die Langeweile, mit dem die preisgekrönte Musicbanda Franui aus dem alltäglichen Leben zurück in die Kindheit und von dort direkt auf den Friedhof führt. Begleitet werden die Musiker auf diesem Weg von einem Künstler, der für seine Rollen im Wiener Burgtheater oder in zahllosen Filmproduktionen größte Bekannt- und Beliebtheit genießt: Peter Simonischek. Mit "ennui" ist nicht gemeint, was man in Wien "fad" nennt. Es geht um die existenzielle Langeweile, jenen Moment, in dem einen die schwarze Leere ergreift, die Absurdität des Daseins bewusst wird – oder wie immer Philosophen diesen Zustand genannt haben. Einer von ihnen, Kierkegaard, behauptet: Aufheben könne man die Langeweile niemals durch Arbeit, nur durch Unterhaltung sei ihr beizukommen. Die Unterhaltung, die Zerstreuung, der Zeitvertreib, das Vergnügen – in der Musik heißt das: Divertimento. Und brillante Themen dieser Gattung finden die Franuis für ihre in Erinnerung bleibende musikalische Erzählung bei Mozart, Satie, Schubert und anderen. Bleibt noch zu sagen: Gute Unterhaltung!