Stadtrundgang & Konzert

Datum: Samstag, 15. Mai 2021 Beginn: 15:00 Uhr

Informationen Programm: Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Neun Variationen über einen Marsch von Ernst Christoph Dressler c-Moll WoO 63



Georg Joseph Vogler 1749 – 1814

Variations sur l’air de Marlborough



Dauer: ca. 2 Stunden Mitwirkende: Rüdiger Thomsen-Fürst Führung

Atsuko Kinoshita, Yuka Arihara Klavier

Als der englische Musikgelehrte Charles Burney 1772 durch Schwetzingen spazierte, erschien ihm der Ort »gänzlich von einer Colonie von Musikanten bewohnt«. Zu den Plätzen, an denen die Hofmusiker des Kurfürsten Carl Theodor gelebt und gearbeitet haben, führt unser Rundgang durch die Schwetzinger Innenstadt. Im Anschluss an den Rundgang laden Studierende der Musikhochschule Mannheim zu einem Kurzkonzert ins Palais Hirsch ein. Auf dem Programm stehen zwei Klaviervariationszyklen von Beethoven und Vogler. Beethovens Lehrer Christian Gottlob Neefe veranlasste den Druck der Variationen seines erst zwölfjährigen Schülers bei dem Verleger Johann Michael Götz in Mannheim. Das 1782 erschienene Werk ist damit die erste gedruckte Komposition Beethovens überhaupt. Nur wenige Jahre später publizierte im benachbarten Speyer Heinrich Philipp Bossler die "Marlborough-Variationen" von Vogler – ehemals kurpfalzbayerischer Hofkapellmeister. Beide Komponisten lernten sich spätestens 1803 in Wien auch persönlich kennen, wo sie für eine kurze Zeit Tür an Tür wohnten.

In Zusammenarbeit mit Forschungszentrum Hof | Musik | Stadt und Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Eintritt frei | Ausgebucht / Warteliste

Anmeldung per E-Mail erforderlich