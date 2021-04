Datum: Samstag, 1. Mai 2021 Beginn: 21:30 Uhr

Einlass: 21:00 Uhr Ort: Kammermusiksaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Josquin Desprez 1450 – 1521

Missa »Pange lingua«

und andere Werke

Karate Shotokan Mitwirkende: CAPELLA DE LA TORRE

Margaret Hunter Sopran

Hildegard Wippermann Altpommer

Tural Ismayilov Posaune

Regina Hahnke Dulzian

Martina Fiedler Orgel

Mike Turnbull Perkussion

Katharina Bäuml Schalmei, Musikalische Leitung



Maurizio Castrucci Karateka



Mirella Weingarten Szenische Einrichtung

Zwei Rituale aus ganz verschiedenen Kulturkreisen, die trotz aller Unterschiede auf denselben Grundprinzipien basieren, begegnen einander. Auf der einen Seite steht ein Messordinarium aus dem Europa der Renaissance, komponiert von Josquin Desprez, dessen Todestag sich 2021 zum 500. Mal jährt. Auf der anderen Seite begegnen wir der Kampfkunst Karate Shotokan, genauer gesagt der »Kata« einem ritualisierten, unabänderbaren Bewegungsablauf, der sich in alle vier Himmelsrichtungen erstreckt. So wie der Musiker sich den Inhalt einer Partitur zu eigen macht, seine individuelle Lesart findet, interpretiert der Karateka die überlieferte und in langem Training erlernte Abfolge der Bewegungen. Sowohl Polyphonie als auch Kata beschäftigen sich mit den Grundfragen menschlichen Daseins: Es geht um Leben und Tod, Atem und Herzschlag, Gegenwart und Transzendenz. Im Zusammenspiel beider Disziplinen eröffnet sich uns ein neuer Raum: Bewegung und Musik treten in einen Dialog, ohne dass eine der beiden Seiten je ihre Wurzeln verliert oder zur Begleitung der anderen wird. Rituale und das sorgsam überlieferte Wissen von Jahrhunderten erscheinen so in ganz aktuellem Licht, ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.