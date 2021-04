Datum: Samstag, 22. Mai 2021 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Orangerie

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Werke von Johann Sebastian Bach, Sieur de Sainte-Colombe, François Couperin, Diego Ortiz, Riccardo Rognoni bearbeitet für Bassklarinette oder Sopransaxophon und Kompositionen von Christian Elin Mitwirkende: GAMBELIN

Charlotte Schwenke Viola da Gamba, Lirone

Christian Elin Bassklarinette, Sopransaxophon

Zwei Instrumente, die sich vorher nie begegnet sind: Bassklarinette und Viola da Gamba. Zwei musikalische Stile, zwischen denen drei Jahrhunderte Musikgeschichte liegen: Renaissance- bzw. Barockmusik trifft auf Jazz und Moderne. Christian Elin und Annalisa Pappano belassen es bei ihrer Begegnung nicht bei einer Gegenüberstellung dieser Stile, in ihrer Musik entsteht etwas vollkommen Neues: Ein Konzert wie ein Sog, ein Eintauchen in neue, unerhörte Klangwelten. Vor allem die Kompositionen von Christian Elin – speziell für diese Besetzung entstanden – greifen all die erstaunlichen Ähnlichkeiten in der musikalischen Praxis von Barockmusik und Jazz auf: harmonische Modelle, die Freiheit der Improvisation, Swing und Inégalité, das Spiel mit Obertönen. Auf diese Weise erleben wir auch die Musik der großen französischen Meister François Couperin und Sieur de Sainte-Colombe vollkommen neu: Ein Konzert wie ein Film, der Erinnerungen weckt.