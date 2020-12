Datum: Freitag, 7. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Fünf Variationen über ein Thema von Franz Schubert



Franz Schubert 1797 – 1828

Vier Impromptus D 935



Franz Liszt 1811 – 1886

Legende für Klavier R 17 Nr. 1 "St. François d’Assise. La prédication aux oiseaux"

Sonate h-Moll R 21

Musik ist eine paradoxe Kunst. Sie vergeht in der Zeit und hält diese doch fest, indem sie ihr Gestalt verleiht. Ohne die Fähigkeit des Erinnerns, Verwandelns und Vergegenwärtigens bei den Kreativen wie bei den Hörenden wäre die Formung des Vergänglichen nicht denkbar. Francesco Piemontesi, der Schweizer Pianist mit Wahlheimat Berlin, lässt mit seinem Programm ins romantische Laboratorium ästhetischer Paradoxien blicken. 1956, als 21-jähriger Student, schrieb Helmut Lachenmann Variationen über einen eigenartigen Schubert-Walzer, wahrte und wandelte dessen tänzerischen Charakter durch die an Schönberg und Strawinsky geschulten Kompositionsmethoden. Ihnen antworten vier Impromptus aus Schuberts letztem Lebensjahr. Sie verhalten sich zueinander wie Sätze einer Sonate, deren Formmuster vom Wind der Fantasie durchlüftet und in ein neues Zeitempfinden versetzt wurden. Franz Liszts Fantasie über die legendäre Vogelpredigt des Franz von Assisi entwirft eine musikalische Szene und nimmt dabei die Gestalt einer instrumentalen Kantate an; in ihrer motivischen Konzeption ist sie dem Sonatendenken verpflichtet, das Liszt in seiner h-Moll-Sonate wiederum im Sinne einer imaginären, ungegenständlichen Erzählung deutet.