Datum: Samstag, 29. Mai 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Mitwirkende: Von und mit

NICO AND THE NAVIGATORS und

KUSS QUARTETT

_

Jana Kuss Violine

Oliver Wille Violine

William Coleman Viola

Mikayel Hakhnazaryan Violoncello



Tobias Weber Gitarre, musikalische Adaption

Yui Kawaguchi Tanz, Choreografie

Ted Schmitz Tenor, Performer

Patric Schott Performer

Nicola Hümpel Regie

Alexander Piasente Künstlerische Mitarbeit

Oliver Proske Bühne

Andreas Hillger Dramaturgische Beratung

Andreas Fuchs Lichtdesign

Hendrik Fritze, Sophie Krause Video

Anna Lechner, Nicola Hümpel Kostüme

Geplant zur Eröffnung der Festspiele 2020 als internationale Kooperation zum Beethoven-Jahr, fiel auch diese genreübergreifende Musiktheater-Produktion der Corona-Pandemie zunächst zum Opfer. Die szenischen Proben waren in vollem Gange, da kam der erzwungene Stillstand. Die beteiligten Künstler machten aus der Not eine Tugend und entwickelten aus der unfreiwilligen Vereinzelung ein gemeinsames Video-Tagebuch, das individuelle Erfahrungen und bereits erarbeitetes Material zusammenführte. Immer jedoch mit dem Ziel, das ursprüngliche Vorhaben so bald als möglich auf der Bühne umzusetzen. "Zwang und Freiheit" meint die Pole, zwischen denen sich Leben und Werk Ludwig van Beethovens verorten lässt. Exemplarisch wird das in seiner späten Kammermusik, die die Grenzen sprengt und zu nie gekannter Freiheit und Radikalität kommt. Der Titel hat jedoch durch die Erfahrungen dieses Jahres noch einmal eine ganz neue Bedeutung erlangt und man darf gespannt sein, wie die verstörenden Aspekte unserer Gegenwart künstlerisch reflektiert werden, dem Motto aus Beethovens op.135 gemäß: "Muss es sein? Es muss sein!"

Im Anschluss feiern wir mit Künstlern und Publikum den Abschluss der Festspiele.