Datum: Sonntag, 23. Mai 2021 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Joseph Haydn 1732 – 1809

Klarinettentrio Nr. 1 Es-Dur



Charles Ives 1874 – 1954

Sunrise



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Divertimento B-Dur KV 254



Aram Chatschaturjan 1903 – 1978

Klarinettentrio g-Moll



Dmitri Schostakowitsch 1906 – 1975

Sieben Romanzen auf Gedichte von Alexander Blok op. 127 Mitwirkende: Natalya Boeva Mezzosopran

Joë Christophe Klarinette



LUX TRIO

Eunyoo An Klavier

Jae Hyeong Lee Violine

Hoon Sun Chae Violoncello

Seit der ARD-Musikwettbewerb 1952 ins Leben gerufen wurde, beweist seine Jury eine sichere Urteilskraft: Von denen, die in den letzten knapp sieben Jahrzehnten ausgezeichnet wurden, machten die meisten internationale Karrieren. Mit den ARD-Preisträgern lernt man die Künstler der Zukunft kennen. 2018 wurde der Wettbewerb unter anderem in den Fächern Gesang und Klaviertrio ausgetragen, 2019 u. a. im Fach Klarinette, 2020 wurde er coronabedingt abgesagt. Die fünf Preisdekorierten aus den Vorjahren warten mit einem Programm selten gespielter Preziosen auf – von den frühen Pioniertaten für das klassische Klaviertrio über Charles Ives eigenwillige Liedkunst und Aram Chatschaturjans folkloristischen Abschied von der Kammermusik (mit 29!) bis zu Schostakowitschs Blok-Romanzen, die in der wechselnden Zusammenstellung von Stimme und Instrumenten zur hohen Schule kammermusikalisch-poetischer Sensibilität zählen. .