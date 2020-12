Datum: Sonntag, 9. Mai 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Einlass: 10:30 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Peter Eötvös *1944

"Joyce" für Klarinette und Streichquartett



Alban Berg 1885 – 1935

Streichquartett op. 3



György Kurtág *1926

Arioso im Stil von Alban Berg (Hommage à Walter Levin)



Carl Maria von Weber 1786 – 1826

Klarinettenquintett B-Dur op. 34 Mitwirkende: CUARTETO QUIROGA

Aitor Hevia Violine

Cibrán Sierra Violine

Josep Puchades Viola

Helena Poggio Violoncello



Jörg Widmann Klarinette

Das Cuarteto Quiroga sieht in der Kammermusik das Sinnbild einer freien, aufgeklärten Gesellschaft, denn sie verlange Respekt, Verantwortung, gegenseitige Achtsamkeit in der Verschiedenheit der Einzelnen. Der Name des Ensembles ist Programm: Manuel Quiroga war wohl der bedeutendste spanische Geiger nach Pablo de Sarasate. Er vereinte mühelose Virtuosität mit gewissenhafter Sorgfalt gegenüber dem interpretierten Werk, spontane Intensität mit sicherem Sinn für Form und Proportionen – Tugenden, die auch am Musizieren des Cuarteto Quiroga gerühmt werden. Mit Jörg Widmann, der schon häufiger ihr musikalischer Partner war, haben sie ein kontrastreiches Programm zusammengestellt. Der erste Teil, den die Klarinette allein wie mit einem Gesang des Erinnerns eröffnet, ist um Alban Bergs Expressionismus gruppiert. Die romantische Virtuosität Carl Maria von Webers, der zur Klarinette eine besondere Affinität zeigte, bestimmt den zweiten Teil.