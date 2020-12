Datum: Sonntag, 16. Mai 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Joseph Haydn 1732 – 1809

Streichquartett D-Dur op. 20 Nr. 4



Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Capriccio e-Moll op. 81 Nr. 3



Béla Bartók 1881 – 1945

Streichquartett Nr. 4 Sz 91 Mitwirkende: CUARTETO CASALS

Vera Martínez Mehner Violine

Abel Tomàs Realp Violine

Jonathan Brown Viola

Arnau Tomàs Realp Violoncello

In 24 Jahren Zusammenspiel hat sich das Cuarteto Casals einen Fundus an Repertoire und Erfahrung geschaffen, der die Geschichte der Gattung von ihren Anfängen bis zu aktuellen Neuschöpfungen enthält. Rang und Ansehen der vier Interpreten, die sich am Ende ihres Studiums in Madrid zur Ensemblegründung entschlossen, belegen neben internationalen Auftritten und Residenzen auch rund 15 Einspielungen, in deren Zentrum Beethovens Quartettschaffen steht. Ihr Beitrag zu diesem Festival des Erinnerns beginnt in der Pionierzeit des Streichquartetts mit einem Werk Haydns, das H. C. Robbins Landon zukunftsgerichtet nannte – wegen des rhythmisch kantigen "Zigeunermenuetts" (eigentlich ein Widerspruch in sich) und des "leichten, aber geistreichen und gewitzten Finales". Den Abend beschließt Bartóks Meisterwerk des Genres; konzentrisch um den ruhigen Mittelsatz, eine klangsensible Gesangs- und Naturszene, gebaut, entfesselt es am Ende das impulsive Temperament ungarischer Bauernmusik. Dazwischen Mendelssohns Capriccio, das in seiner Form als Präludium (Lied ohne Worte) und Fuge an Bach, in seinen Durchführungstechniken an Beethoven, in seinen Themenfigurationen aber auch an Haydn erinnert.