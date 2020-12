Datum: Donnerstag, 20. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Sébastien Daucé Musikalische Leitung

Marc-Antoine Charpentier gehört zur Gründungsgeschichte des Ensemble Correspondances. Seit die Gruppe um den Organisten und Cembalisten Sébastien Daucé 2009 in Lyon ihr erstes Konzert gab, beleuchtet sie das riesige Oeuvre des Barockkomponisten aus wechselnden Perspektiven. Der Fokus dieses Programms liegt auf Charpentiers Jahren in Rom: Als 23-Jähriger reiste er dorthin, blieb gut drei Jahre, nahm Unterricht beim Großmeister geistlicher Musik, Giacomo Carissimi, lernte weitere Kollegen und ihre Werke kennen und brachte diese im Gedächtnis oder in Abschriften zurück nach Paris. Das Programm enthält vorwiegend Stücke, die Charpentier im Nachklang seines Romaufenthalts schrieb, aber auch einige der Tenebrae-Motetten, die – außer dem populären "Te Deum" – seinen Namen bekannt hielten. Sie geben die innere Leitlinie vor: das Eingedenken an die Passion Christi und an den Tod als Teil des Lebens. Charpentiers Werke setzen die Vokal- und Instrumentalvirtuosen in Korrespondenz zu Komponisten, die zu seiner Lehrergeneration gehörten oder, wie Melani, seine Altersgenossen waren.

