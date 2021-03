per Mail teilen

Datum: Montag, 24. Mai 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Präludium Nr. 12 f-Moll BWV 881



Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80



Johannes Brahms 1833 – 1897

Streichquartett a-Moll op. 51 Nr. 2 Mitwirkende: BRENTANO STRING QUARTET

Mark Steinberg Violine

Serena Canin Violine

Misha Amory Viola

Nina Maria Lee Violoncello

Sie habe "Bach’sche Fugenfinger", attestierten ihre Eltern der jungen Fanny Mendelssohn. Mit 13 Jahren beherrschte sie den ersten Band des Wohltemperierten Claviers auswendig. Ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Felix blieb sie zeitlebens eng verbunden, und er profitierte davon musikalisch nicht wenig. Es traf ihn hart, als sie im Mai 1847 einem Schlaganfall erlag. Ihrem Gedenken widmete er sein Streichquartett f-Moll, eine aufgewühlte Schmerzens- und Trauermusik, in die nur manchmal mildes, tröstliches Licht fällt. Bachs f-Moll-Präludium wirkt mit seinen Seufzermotiven und Konturauflösungen wie ein Vorspiel dazu. Erinnern bestimmt den ersten Programmteil des Brentano Quartets, das sich 1992 an der New Yorker Juilliard School gründete und die Beethovenfreundin Antonie Brentano als Namenspatronin wählte.