Streichquartett-Matinee

Datum: Sonntag, 2. Mai 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Erwin Schulhoff 1894 – 1942

Fünf Stücke für Streichquartett



Leoš Janáček 1854 – 1928

Streichquartett Nr. 2 "Intime Briefe"



Bedřich Smetana 1824 – 1884

Streichquartett Nr. 1 e-Moll "Aus meinem Leben" Mitwirkende: BENNEWITZ QUARTETT

Jakub Fišer Violine

Štěpán Ježek Violine

Jiří Pinkas Viola

Štěpán Doležal Violoncello

Mit seinem Namen erinnert das Quartett an einen Großen der tschechischen Violinkultur: Anton Bennewitz stand in der Tradition der bedeutenden böhmischen Geigenvirtuosen, systematisierte ihre Kunst und gab sie als Interpret und Pädagoge weiter – u. a. an die Musiker, die als Böhmisches, später Tschechisches Streichquartett europaweit Maßstäbe setzten. Mit ihrem Programm erinnern die vier Musiker an drei prägende Komponisten der tschechischen Musik der letzten 200 Jahre: an Bedřich Smetana, ihren Pionier im 19. Jahrhundert, an Leoš Janáček, der mit seinem Komponieren aus der Sprache heraus die Brücke zur Moderne schlug, und an Erwin Schulhoff, der die gesamte Klaviatur der Moderne vom Jazz über Dada bis zur Reihenkomposition beherrschte.