Datum: Mittwoch, 5. Mai 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Dreifaltigkeitskirche

Große Himmelsgasse 3A

67346 Speyer

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Werke von Orlando di Lasso, Andrea Gabrieli, Marco Antonio Ingegneri, Jacobus Gallus, Giovanni Gabrieli, Hyronimus Praetorius, Aspirio Pacelli, Michael Praetorius, Moritz Landgraf von Hessen, David Pohle, Johann Kaspar Kerll, Dieter Schnebel und Martin Wistinghausen Mitwirkende: CHORWERK RUHR

Florian Helgath Dirigent



CAPELLA DE LA TORRE

Katharina Bäuml Schalmei, Musikalische Leitung

Im Zentrum steht die Erinnerung, aus der Johann Sebastian Bach schöpfte: Die Sammlung "Florilegium Portense", die der Schulpfortaer Kantor Erhard Bodenschatz 1618 herausgab, diente dem Thomaskantor Bach als »Kleiner Katechismus« geistlicher Musik, nach dem er seine Schüler in den Künsten des Singens, des Tonsatzes und der lateinischen Sprache unterrichtete. Diesen "Werkkanon der Spätrenaissance und des Frühbarock bildet dieses Konzert repräsentativ ab und reichert ihn mit tänzerischen Instrumentalstücken des Früh- und Hochbarock an" (Tim Koeritz). Den Weg zu Bachs Erinnerungen eröffnet eine Bach-Vergegenwärtigung: Dieter Schnebels vokales Raumarrangement des Contrapunctus I aus der "Kunst der Fuge". Als Stimme der Gegenwart wird ein neues Werk für Chor und Orchester von Martin Wistinghausen in die Bach-Kontexte eingreifen. Der Düsseldorfer Komponist und Sänger, selbst aktives Mitglied im Chorwerk Ruhr, bedient dabei poetischer Texte des 17. und 18. Jahrhunderts und bezieht historische Instrumente auf neue Art mit ein.