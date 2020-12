per Mail teilen

Solargesteuerte Klanginstallation im Moscheegarten

Datum: Samstag, 1. Mai 2021 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Moschee

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Auftragswerk der Schwetzinger SWR Festspiele Mitwirkende: Christina Kubisch, Klangkünstlerin

Manfred Fox, Technische Realisierung

Eckehard Güther, Klangbearbeitung, Tontechnik

Sie hätte schon im Mai 2020 die Besucher der Moschee im Schwetzinger Schlossgarten empfangen sollen, die Klanginstallation "Alla Turca" von Christina Kubisch. Die künstlerische Konzeption war ausgearbeitet, die ersten technischen Proben vor Ort hatten stattgefunden, da bremste Corona das Vorhaben jäh aus. Umso schöner, dass wir nun erleben können, wie die solargesteuerten Module in den vier Eckpavillons des Moscheegartens die Klänge – Fragmente türkischer Musik aus zwei Jahrhunderten – je nach Lichteinfall permanent verändern werden. In ihrer Arbeit erinnert die Klangkünstlerin an die Historie des Ortes, war doch die »Turquerie« eine verbreitete Mode des 18. Jahrhunderts.

Für Christina Kubisch, die weltweit an konkreten Orten arbeitet und sich dabei immer intensiv mit deren Geschichte und Aura auseinandersetzt, war die Moschee in Schwetzingen ein inspirierender Ort, der aufgrund seines kulturellen Gedächtnisses vielfältige Resonanzmöglichkeiten bietet.

Ticket zum Park erforderlich

Öffnungszeiten (1. bis 29. Mai 2021)

Täglich 10 bis 18 Uhr