Von der Sehnsucht nach Idylle

Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co war dieser Ruf so laut wie heute – Fantasien von Nymphen und Hirten, bocksbeinigen Faunen und Schäferspielen werden zwar in diesen Tagen von der beinharten Realität verdrängt, aber gerade in solchen Krisenzeiten wächst sie wieder, die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesisch-pastorale Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe. Seit der Antike schaffen die Menschen sich solche schönen Fluchten aus einer meistens defizitären Wirklichkeit.

Vergils Hirtengedichte malen eine unschuldige, friedvolle und poetische Gegenwelt zum moralisch bankrotten Römerreich (gerade war Cäsar erstochen worden), Jacopo Sannazaros „Arcadia“ ist um 1500, in einer Zeit der endlosen Kleinkriege in Europa, der Startschuss für die Renaissance, Ende des 18. Jahrhunderts brodelt’s in Frankreich, derweil Königin Marie Antoinette im Garten von Versailles ihre Schäfchen mit Schleifchen verziert, im 19. Jahrhundert suchen Goethe und Co ihr Arkadien in Italien, während anderswo die industrielle Revolution schon erste Opfer fordert.

Und angesichts einer eher bestürzenden Gegenwart wäre so ein bisschen arkadische Utopie gerade mal wieder gar nicht verkehrt: Frieden, sorglose Menschen, ein einfaches Leben in lieblicher Natur…Ach, Arkadien! - Katharina Eickhoff frönt in den SWR2 Musikstunden durchaus dem Eskapismus, reist mit Schiller’schen Göttern, Rameau’schen Schäferinnen und Debussy‘schen Satyrn auf dem Rücksitz vorbei an idealischen Gärten, Totenköpfen und pittoresken Ruinen, aber auch durch die jeweiligen Lebensrealitäten der Arkadien-Suchenden – utopisches Reiseziel:

Der Seelenzustand Arkadien, das Goldene Zeitalter im Hier und Heute…

Einmal Arkadien, bitte! (1-5)