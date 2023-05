Das waren die Schwetzinger SWR Festspiele 2023

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2023 gingen am Sonntagabend mit einer Vorstellung von Zemira e Azor, einer Komischen Oper von André-Ernest-Modeste Grétry (Musik) und Jean-François Marmontel (Libretto) im Rokokotheater erfolgreich zu Ende. In den vier Wochen vom 29. April bis zum 28. Mai konnten die Schwetzinger SWR Festspiele in 46 hochkarätigen Konzerten und Musiktheateraufführungen unter dem Motto »Vanitas« insgesamt 13.300 Besucher begrüßen, was einer Gesamtauslastung von 85 Prozent entspricht. Hinzu kommen viele interessierte Besucher bei den Klangsäulen im Schlosspark.

Die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann: »Wir haben durchweg großartige, oft sehr berührende Konzerte und Aufführungen auf höchstem künstlerischem Niveau erlebt, und das Allerschönste: Das Publikum ist zurück! Deshalb blicke ich mit Freude und Stolz auf diese langen Festspielwochen zurück und danke nicht nur den Künstlerinnen und Künstlern und allen Partnern, sondern vor allem meinem gesamten Team für viele Wochen intensiver und höchst engagierter Arbeit.«

Dr. René Pöltl, Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen, bilanziert: »Die Schwetzinger SWR Festspiele sind im Jahr 2023 mit voller kreativ-musikalischer Kraft aus den Pandemiejahren zurückgekehrt. Ich freue mich sehr, dass dies vom Publikum so gut angenommen und begeistert begleitet wurde. Die Festspiele sind ein kultureller Ankerpunkt unserer Region und ich danke allen Verantwortlichen für ihre tolle Arbeit!«

Unterstützt wurden die Festspiele von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg und dem Unternehmen Fuchs Petrolub, dem Land Baden-Württemberg, dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele sowie zahlreichen Kooperationspartnern.

Wie immer begleitete das Radiokulturprogramm SWR2 mit Sendungen und Beiträgen sowie Konzertübertragungen das Festspielgeschehen in Schwetzingen. Acht Veranstaltungen wurden live oder zeitversetzt live gesendet. Die Übertragungen verliehen den Festspielen eine sehr hohe und internationale Reichweite. Noch bis 26. Juni 2023 werden die diesjährigen Konzerte und Musiktheaterproduktionen im Radio gesendet, danach stehen Sie auf www.SWR2.de zum Nachhören zur Verfügung.

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2024 finden vom 26. April bis 25. Mai 2024 statt. Das dazugehörige Programm wird im November 2023 veröffentlicht, der Vorverkauf beginnt wie gewohnt am Nikolaustag, den 6. Dezember.