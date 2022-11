Musik ist nichts anderes als Erinnerung. Je nach Alter, Herkunft, Ausbildung und kultureller Praxis haben wir unsere musikalischen Erinnerungen in einem Reservoir abgespeichert, aus dem wir sie zu gegebener Zeit und gegebenem Anlass wieder abrufen können. Auch nach vielen Jahren Pause kann einem ein Musikstück plötzlich präsent werden, manchmal reicht ein einziger Ton, um es zu identifizieren. Oft behalten wir Themen und Melodien lange als Ohrwürmer im Kopf. Von diesen Erfahrungen berichtet auch Tanja Tetzlaff, die Cellistin des Tetzlaff-Quartetts, wenn Musik bei ihr Erinnerungen auslöst: »Das kann eine Mahler-Sinfonie sein, die ich irgendwann mal gespielt habe, es kann Musik sein, die mich an Natur erinnert. Es gibt ganz unverhofft Situationen, wo ich denke, oh, da wird etwas von ganz früher angerührt.« Oft sind es gerade die musikalischen Urerlebnisse, die den Grundstock des Gedächtnisses bilden, Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend, wo man, noch unbeleckt von äußeren Umständen, aufnahmefähig ist wie ein Blatt weißes Papier.

Alle Mitglieder des Tetzlaff-Quartetts dürften über ähnliche Erfahrungen erzählen können, denn sie sind alle musikalisch »vorbelastet«, ja sogar in musikalischen »family affairs« verbunden. Die Geschwister Christian (Primarius) und Tanja (Cello) sind Geschwister aus einem Pfarrhaushalt, in dem viel gesungen und musiziert wurde. Elisabeth Kufferath an der zweiten Geige stammt aus einer großen, weit verzweigten Musikerfamilie. Ihr Onkel Hans-Wilhelm Kufferath war 30 Jahre Cellist im Bayreuther Festspielorchester, ihr Urgroßvater Wilhelm, ebenfalls Cellist, war noch mit Wagner, Brahms, Hans von Bülow und Leo Blech bekannt. Hanna Weinmeister, aus einer Salzburger Musikerfamilie stammend, ist Bratscherin im Tetzlaff Quartett und außerdem Geigerin im Trio Weinmeister, zusammen mit ihren Geschwistern Gertrud (Bratsche) und Bruno (Cello). Hanna Weinmeister und Elisabeth Kufferath sind beide Doppelbegabungen für Violine und Viola: Hanna auch als Konzertmeisterin im Opernhaus Zürich, Elisabeth auf ihrer Solo-CD Two, auf der sie sich als Geigerin und Bratscherin der zeitgenössischen Musik widmet, u. a. den beiden Solosonaten für Violine und Viola von Bernd Alois Zimmermann. Auch sie kennt die Orchesterarbeit als Konzertmeisterin bei den Bamberger Symphonikern – eine Position, die sie zugunsten einer Professur für Violine in Detmold und später in Hannover aufgab.

Das Tetzlaff Quartett Die gemeinsame Leidenschaft für Kammermusik führte Christian und Tanja Tetzlaff sowie Hanna Weinmeister und Elisabeth Kufferath 1994 zur Gründung eines Streichquartetts. Seither hat es sich als Tetzlaff Quartett zu einem der gefragtesten Quartette der mittleren Generation entwickelt. Konzerte führen das Ensemble in alle wichtigen Konzertorte Deutschlands; außerdem nach Frankreich, Italien, Belgien, Großbritannien, die Schweiz sowie in die USA. Das Ensemble ist zu Hause auf den großen internationalen Podien wie der Cité de la Musique in Paris, der Wigmore Hall London, im Wiener Musikverein oder im Concertgebouw Amsterdam.

Aber damit sind die »family affairs« noch nicht erschöpft. Tanja Tetzlaff ist mit dem Geiger Florian Donderer verheiratet, Konzertmeister bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen – der übrigens auch Tanja eine Zeit lang angehörte – und selbst Primarius des Signum-Quartetts. Und noch eine Gemeinsamkeit: Christian Tetzlaff, Hanna Weinmeister und Elisabeth Kufferath spielen ein modernes Instrument des Geigenbauers Peter Greiner. Nur Tanja schwört auf ihren »Freund«, das historische Cello von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 1776.

Trotz dieser engen Familienbande sind die Mitglieder des Tetzlaff-Quartetts gleichzeitig musikalische Einzelgänger, die ihre eigenen solistischen und kammermusikalischen Wege außerhalb des Quartetts gehen. Am stärksten natürlich Christian Tetzlaff, der weltweit gefragte Solist ohne Starallüren und Facebook-Aktivitäten, Interpret auch ausgefallener oder eher gemiedener Violinkonzerte, wie etwa von Joseph Joachim, Edward Elgar oder Jörg Widmann. Die Frage eines Journalisten ist deshalb nicht abwegig, ob man Streichquartett auch »nebenbei« spielen könne. Was Christian locker mit den Worten pariert: »Diese Perfektion im Zusammenspiel, dieses Aufeinander-eingeschworen-sein, dieser Wunsch nach totaler Geschlossenheit – das finde ich in Einzelfällen fantastisch, aber manchmal auch problematisch. Ich möchte unbedingt diese Literatur spielen, und ich finde, wir spielen gut. Ich sehe den Aspekt der Perfektionierung als etwas nebensächlicher an als andere. Im Quartett kommen wir vier aus verschiedenen Ecken. Man versucht, sich anzugleichen, aber dass die Dinge klanglich etwas unterschiedlicher sind, ist auch eine Qualität.« Perfektion ist für Christian Tetzlaff ohnehin ein zweischneidiger Begriff: »ein Kind, das sieben Stunden am Tag übt, ist ein Fall für UNICEF, finde ich. Das ist wie Kinderarbeit, auch wenn es vielleicht schöner anmutet als irgendwo in einer Fabrik zu arbeiten, aber es ist ein emotionaler Stress für etwas, was eigentlich die größte Befreiung und Ausdruck seelischer Freiheit sein sollte.« Und Tanja assistiert: »Kammermusik ist für uns eine Herzensangelegenheit. Man kann ganz intim arbeiten mit einem fantastischen und unendlich abwechslungsreichen Repertoire.«

Tanja Tetzlaff bei den Schwetzinger SWR Festspielen 2018 SWR Elmar Witt -

Doch das schon vereinbarte Programm für die drei Konzerte in Schwetzingen musste aus traurigem Anlass kurz vor der Drucklegung revidiert werden: Tetzlaffs langjähriger Klavierpartner, Gründer und Leiter des Kammermusik-Festivals »Spannungen« in Heimbach, Lars Vogt, war am 5. September 2022, drei Tage vor seinem 52. Geburtstag, gestorben. Mit ihm wollte das Tetzlaff-Quartett seine Reihe in Schwetzingen eröffnen. Sein Tod kam nicht überraschend, und Christian Tetzlaff erzählt in einem Interview im VAN Magazin über Vogts letzte Tage in Erlangen, wo viele Musikerfreunde für ihn gespielt und mit ihm geredet hatten, »mit einem Übermaß an Liebe zwischen allen.« Über ein Vierteljahrhundert lang waren der Geiger und der Pianist als Tetzlaffs »innigster Kumpan« befreundet, waren einander Seelengefährten, wobei Tetzlaff nicht zwischen dem Musiker und der Person unterscheiden kann. Musik könne nur in Freiheit und Liebe ganz sprechen: »und das ist etwas, was man mit ganz wenigen Musikern so erfahren kann wie mit Lars.« An welche gemeinsame Aufführung wird er sich besonders erinnern? »Wir haben beim Abschlusskonzert in Heimbach (am 26. Juli 2022) das große Brahms c-Moll-Klavierquartett gespielt, das sich als Thema sogar mit dem Tod auseinandersetzt. Er hatte Corona und zwei Wochen starke Chemotherapie hinter sich, und hat gespielt wie ein Gott. Wie haben alle im Hinterkopf und im Bauch das Gefühl gehabt, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass wir dieses Stück zusammen spielen. Und dann haben wir mit einem E-Piano im Krankenhaus die gesamte G-Dur-Violinsonate durchgespielt. Ich erwähne diese beiden, weil gerade dieser Komponist Lars und mir in wirklich tiefen Seelenlagen der nächste ist, vielleicht weil er nicht ganz so übermenschlich daherkommt wie andere, oder mit einer solchen Verzweiflungssucht, sondern weil er – um sein Requiem zu zitieren – sagt: Ich will Dich trösten wie eine Mutter Dich tröstet. Brahms ist der Komponist, der uns am meisten über die Jahre verbunden hat.« Vor diesem Hintergrund kommt dem Streichquartett a-Moll op. 51 Nr. 2 von Brahms, das die Konzertreihe des Tetzlaff-Quartetts in Schwetzingen beschließen wird, selbst die Bedeutung eines Requiems zu. Sein zweiter Satz, Andante moderato, ist ohnehin ein Spiegel der sich schutzlos preisgebenden Brahms’schen Gefühlswelt. Wie mag sich diese erst für Musiker auftun, wenn sie darin das musikalische Ebenbild ihres verstorbenen Klavierpartners erblicken können: Zärtlichkeit, Wehmut, Schmerz?

Vom ursprünglichen Programm des Eröffnungskonzerts blieb das Joseph Haydn gewidmete, chromatisch aufgeladene Streichquartett Es-Dur KV 428 von Wolfgang Amadeus Mozart erhalten, umrahmt nun von zwei weiteren reinen Streicherwerken vom Widmungsträger Haydn und von Felix Mendelssohn Bartholdy anstelle einer mit Klavier durchmischten Konzertabfolge. Das erste und das dritte Konzert korrespondieren jetzt durch die Eröffnungsstücke: den beiden Streichquartetten op. 20 Nr. 3 und op. 20 Nr. 5 von Joseph Haydn, in g-Moll und f-Moll aus dem Zyklus der sogenannten Sonnenquartette. Das f-Moll-Quartett wiederum, wahrscheinlich das emotionalste der sechsteiligen, experimentellen Reihe op. 20 mit einem grüblerischen ersten Satz und einer gegen alle Galanterie opponierenden Doppelfuge im Finale legt eine Fährte zu Brahms. Dazwischen ein echtes Verluststück, die Lyrische Suite von Alban Berg: musikalische Beschwörung seiner Liebe zu Hanna Fuchs, der verheirateten Schwester von Franz Werfel. Die Anfangsbuchstaben ihres Namens H F und seines eigenen A B lassen sich auch in Noten darstellen, für die Töne h – f – a – b: das Motivmaterial für eine wenigstens musikalisch geglückte Umschlingung. Doch der weitere Verlauf erfüllt das Motto der diesjährigen Schwetzinger SWR Festspiele: Vanitas. Ein Presto delirando, ein Tristan-Zitat im sechsten, im vierfachen piano der Geige und im morendo der Bratsche verlöschenden Satz Largo desolato, versinken/ertrinken in Vergeblichkeit. Für das Tetzlaff Quartett ist die Lyrische Suite ein Leib- und Magenstück, das es 2013 auf seiner zweiten CD zusammen mit dem Streichquartett op. 13 von Mendelssohn veröffentlicht hat. Es wirkt wie das tönende Credo von Christian Tetzlaff: Es seien ja die Komponisten, »die die Welt verändern, die neue Einblicke in die Seele geben – das sind nicht die Interpreten. Der Interpret kann glücklich sein, sich ganz mit auf diese Reise zu begeben. Dabei spüre ich die große Möglichkeit, mich zu erweitern, mich in Abgründe zu bewegen, die es in uns allen wahrscheinlich gibt, aber bei denen man normalerweise nicht einfach sagen kann ›So, ich gehe jetzt mal dahin!‹ Das ist ja die Aufgabe, die uns die Komponisten geben, aber auch ihre eigene Mission: dass es bei den Menschen ein Bedürfnis gibt, in sich hinabzusteigen, sich von gewissen Dingen zu befreien, im Konzert weinend zu sitzen und zu merken: wir sitzen alle im selben Boot.«

Beim zweiten Abend der Residenzkünstler wird die Sopranistin Sarah Maria Sun zusammen mit dem Tetzlaff Quartett das zweite Streichquartett op. 10 von Arnold Schönberg vortragen. Zwei Gedichte von Stefan George liegen den Sätzen drei und vier zugrunde, die Litanei und die Entrückung. Diese beginnt mit der berühmten, oft falsch wiedergegebenen Zeile: »ich spüre luft von anderem planeten« (nicht: »vom anderen planeten« und auch nicht »von anderen planeten«) und beschreibt eine Elevation: »ich löse mich in tönen, ich fühle mich wie über letzter wolke«, »ich bin ein dröhnen nur der heiligen stimme.«

Da wir unser Quartett einst mit Schönbergs erstem Streichquartett aus der Taufe hoben, freuen wir uns besonders auf sein zweites – wegweisend und neue Räume eröffnend!

Im zweiten Satz wird zwar kein Gedicht gesungen, aber das Publikum könnte kurz mitsummen, wenn Schönberg – mottogerecht – in der zweiten Geige das Wiener Lied O, du lieber Augustin zitiert: »Geld ist hin, Mädl ist hin, alles ist hin, Augustin.« Ob Schönberg hier auf seine Ehekrise mit Mathilde anspielt, die ein Verhältnis mit dem Maler Richard Gerstl hatte, ist Spekulation. Aber es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert und nicht zuletzt auch die Erfüllung von Christian Tetzlaffs selbst gestellter Aufgabe als Interpret: Geschichten zu erzählen, die großen Meisterwerke in nachvollziehbare Erfahrungen zu verwandeln, dem Komponisten gleichsam unter die Haut zu kriechen, damit er von seiner innersten, verborgensten Seite zum Sprechen gelange.

Ein Interpret, der mit seinen Partnern solches erreicht, wäre ein Berufener in einer derzeit aus den Fugen geratenden Welt. Zum Glück hat der Primarius seine Finger versichern lassen: »aber mehr, weil ich gern koche. Ich schneide alles, schone meine Hände nie und mache alles, was zu Hause anfällt.«