per Mail teilen

Nach vier Wochen Festspielzeit und 47 hochkarätigen Konzerten und Musiktheateraufführen gingen die Schwetzinger SWR Festspiele – deren 70-jähriges Bestehen 2022 unter dem Motto „Arkadien" gefeiert wurde – am Samstagabend, den 28. Mai 2022 mit einer musikalischen Lesung von Klaus Maria Brandauer und dem GrauSchumacher Piano Duo erfolgreich zu Ende. Vom 29. April bis 28. Mai 2022 besuchten mehr als 12.000 Besucher die diesjährigen Veranstaltungen, was in einer Gesamtauslastung von fast 80 Prozent resultierte.

Die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann zieht eine positive Bilanz: „Ich bin sehr glücklich, dass der Neustart der Schwetzinger Festspiele nach einem pandemiebedingt verhaltenen Vorverkauf und unter recht schwierigen organisatorischen Bedingungen so gut gelungen ist und wir auf vier intensive Wochen voller großartiger musikalischer Veranstaltungen zurückblicken können. Wohl alle haben gespürt, wie wertvoll und auch tröstlich das gemeinsame Erleben von Kunst in einer Zeit sein kann, die durch humanitäre und politische Krisen geprägt ist.“

Gefördert wurden die diesjährigen Festspiele von der Sparda-Bank Baden-Württemberg als Hauptsponsor, dem Unternehmen Fuchs Petrolub, der Lotto-Stiftung Baden-Württemberg, der Kulturstiftung des Bundes sowie dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele.

Wie immer begleitete das Radiokulturprogramm SWR2 mit Sendungen und Beiträgen sowie Konzertübertragungen das Festspielgeschehen in Schwetzingen. Fünf Veranstaltungen wurden live oder live-zeitversetzt gesendet, zwei Konzerte zudem im Live-Videostream auf SWRClassic.de und ARTE Concert übertragen. Noch bis 16. Juni 2022 werden die diesjährigen Konzerte und Musiktheaterproduktionen im Radio gesendet, danach stehen Sie auf www.SWR2.de zum Nachhören zur Verfügung.

Während der Festspiele wurden die Besucher um Spenden zugunsten des Ukrainischen Jugendorchesters gebeten. Die Initiative erbrachte eine Summe von mehr als 6.000 € zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen jungen Musiker und Musikerinnen und ihrer Familien.

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2023 finden vom 28. April bis 28. Mai 2023 statt. Das dazugehörige Programm wird im November 2022 veröffentlicht, der Vorverkauf beginnt wie gewohnt am Nikolaustag, den 6. Dezember.