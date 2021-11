Schwetzinger SWR Festspiele erfolgreich beendet

per Mail teilen

Zu Ende gingen die Festspiele am 31.10. mit einer ganz besonderen musikalisch-literarischen Matinee: Zusammen mit dem Boulanger Trio und dem Autor Hans von Trotha entführte der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Ulrich Noethen das Publikum auf eine „Sentimentale Reise“ ins England des 18. Jahrhunderts, in die skurrile Welt von Laurence Sterne, der vom Dorfpfarrer in Yorkshire zu einem der kühnsten Literaten der Weltgeschichte wurde.

Viel Wertschätzung, Zuspruch und Begeisterung von Seiten des Publikums war zu spüren. So berichtete ein Besucherin: „Man freut sich wieder hochklassige Konzerte mit großartigen Künstlern erleben zu dürfen, die einen tief berühren.“

Wie immer begleitete das Radiokulturprogramm SWR2 das Festival für klassische Musik mit Beiträgen und Sendungen rund um das Festspielgeschehen und sorgte für die Übertragung der Schwetzinger Konzerte. Noch bis 4. November wird im Radio gesendet, danach sind alle Konzertmitschnitte zum Nachhören auf www.SWR2.de zu finden.

Als nächstes im Radio zu hören:

Montag, 1. November, 10.03 – 12 Uhr:

Lieberabend Christoph Prégardien

Dienstag, 2. November, 13.05 – 14.58 Uhr:

Schatten – Capella de la Torre & Hanns Zischler

Mittwoch, 3. November, 13.05 – 14.58 Uhr:

Brentano String Quartet

Donnerstag, 4. November, 13.05 – 14.58 Uhr:

A Sentimental Journey mit Ulrich Noethen, Hans von Trotha und Boulanger Trio

Das Programm der Schwetzinger SWR Festspiele 2022 wird am Donnerstag, den 25. November, veröffentlicht, der Vorverkauf beginnt am 6. Dezember.