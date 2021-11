Anfang September 2019 berichtete Jan Brachmann in der FAZ über das Eröffnungswochenende des Musikfestes Berlin: "Zwischen den Auftritten der großen Orchester findet sich dann immer noch Raum für tolldreiste Streiche von Einzelkämpfern wie dem Pianisten Alexander Melnikov, der so wahnsinnig war, für eine einzige Aufführung Franz Liszts eigentlich unspielbar schwere Klaviertranskription der Symphonie fantastique von Berlioz einzustudieren." Auch noch am Hammerflügel und mit "dirigentischem Sinn für die Klangfarben" der Sinfonie. Ein Wahnsinniger also? Jedenfalls ein Pianist, der die verrücktesten Sachen macht und sich dabei allen Ernstes fragt, ob er wirklich ein Musiker sei, in "des Wortes wahrster Bedeutung." Es gäbe Momente, wo er glaube, tatsächlich einer zu sein, bekennt er im Interview, das diesem Text zugrunde liegt. Dann sei er auch "sehr glücklich". Aber die Zweifel scheinen zu überwiegen, obwohl er vom Metier des Musikers lebe und ihn dieses die meiste Zeit seines Lebens beschäftige. Hätte Albrecht Dürer noch ein männliches Gegenbild zu seiner Melencolia gesucht – Alexander Melnikov hätte sein Modell sein können.

Konsequent widersetzt sich Melnikov jeder Art von Spezialisierung, weil er nichts so fürchtet wie die Festlegung auf eine Sache. Er gibt Rezitals an historisch verschiedenen Tasteninstrumenten und hat sein Etikett als "Mann mit den vier Klavieren" weg. Er tritt als Solist mit Orchestern auf und widmet sich mit Leidenschaft der Kammermusik. Eine besondere Vorliebe hat er dabei für die Violin- und Cellosonaten von Beethoven, die er mit seinen langjährigen Partnern Isabelle Faust und Jean-Guihen Queyras aufführt bzw. aufgenommen hat. Ein Meilenstein in der Schumann-Interpretation ist sicher die Einspielung seiner Klaviertrios, im Konzertleben eher gemieden und jetzt als Herzensangelegenheit in den Kanon der Gattung aufgenommen. Universalismus ist das Ideal von Melnikov: Was steckt dahinter? Neugier? Angst vor Langeweile und Wiederholung? Wissensdrang? Bildungsdurst? "Von allem ein bisschen", stimmt er zu und kommt dann auf seine kontinuierlich zunehmende Angst zu sprechen, "das Leben könnte zu kurz sein", sowie seine Erkenntnis, "wie glücklich ich bin, zu all diesen Dingen fähig zu sein". Natürlich sind ihm auch Versagensängste vertraut, stellt er sich gelegentlich die Noten aufs Pult – rein prophylaktisch. Aber Melnikovs musikalische Speicherkapazität und seine Gedächtnisleistung übersteigen eigentlich das Vorstellbare. Sein Repertoire ist kaum überschaubar, musikalische Grenzen setzt er sich bislang nicht. Russische Komponisten wie Alexander Skrjabin, Sergei Prokofjew, Dmitri Schostakowitsch, Igor Strawinsky und Sergei Rachmaninow bilden dabei einen eigenen Kontinent. Und wer Melnikovs Tourneeplan nur anschaut, gerät schon in Jetlag: Basel, Tokio, Kyoto, Groningen, Cambridge, Ithaca (USA), New York, Montreal, Bayreuth, Antwerpen, Essen, Vicenza, Gent, Madrid – alles in etwa sechs Wochen, drei Kontinente, sieben europäische Länder, 14 Städte, die doppelten Auftritte nicht mitgerechnet. Wie geht das? Und vor allem: wie lange geht das?

46 Jahre ist Melnikov jetzt, und schon heute füllen seine CD-Aufnahmen ganze Regale. Wie wurde der in Moskau geborene Melnikov Pianist? Gab es da ein musikalisches Urerlebnis? "Nein. Es waren verschiedene Erfahrungen, die meine musikalische Individualität in Form brachten. Aber das kam viel später. Die Entscheidung Musiker zu werden, wurde nicht auf einmal getroffen." Die wichtigste Persönlichkeit auf diesem Weg war selbst Pianist: Svjatoslav Richter, der mit Melnikovs Familie befreundet war. Seine Mutter, die Übersetzerin und Autorin Valentina Tchemberdji, begleitete Richter sogar auf einer Konzertreise nach Sibirien und veröffentlichte darüber ein Buch. Vielleicht hat sich auch schon früh etwas von den schwermütigen Selbstzweifeln Richters auf den jungen Melnikov übertragen, denn der allseits bewunderte und verehrte Richter mochte weder sein Spiel noch sich selbst. Später habe er von Künstlern wie Alexei Lubimov, Michail Pletnov, Andreas Staier, Teodor Currentzis und Isabelle Faust gelernt, über Musik nachzudenken und sie neu zu bewerten.

Mit seiner Sicht auf Prokofjews Klaviersonaten, die er komplett aufnehmen möchte (die zweite, sechste und achte Sonate erschienen 2016), tritt er landläufigen Auffassungen entgegen. Statt "mechanisch" komme im Prokofjews Musik "spielerisch" vor. Und gar nichts anfangen kann er mit dem Stichwort "Brutalität". Dem möchte Melnikov etwas entgegensetzen, was er "narrante" – erzählend – nennt, eine Spielanweisung von Prokofjew selbst aus seinem zweiten Klavierkonzert. Die interpretatorische Konsequenz für die achte Sonate lautet daher: "Ich habe versucht, es einfacher zu spielen, schlichter, vielleicht auch eleganter". Auch über den Komponisten selbst denkt Melnikov vorsichtiger. Für ihn bleibe es eine "One Million Dollar-Frage", warum Prokofjew in die Sowjetunion zurückgekehrt sei. Wie open-minded Melnikov tatsächlich ist, beweist nicht zuletzt ein Blick in sein Berliner Probenstudio. Dort hängt ein Poster von einem Künstler der ganz anderen Art an der Wand: von Fred Astaire, dem Stepptänzer und ehemaligen Musicalstar. Für Melnikov ist er eines "der größten Genies der Welt. Seine Perfektion ist fast wider die menschliche Natur".

Melnikovs erstes Instrument war das Horn, bis ihn seine ältere Schwester Katia Tchemberdji zum Klavier brachte. Sie ist ebenfalls Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin, und beide sind Enkel der sowjetischen Komponistin Sara Lewina, die in Westeuropa gerade entdeckt wird (die Pianistin Maria Lettberg hat kürzlich bei dem Label Capriccio zwei CDs mit Werken Sara Lewinas herausgebracht, zu denen Katia Tchemberdji einen Essay verfasste). Alexander Melnikov war drei Jahre alt, als seine Großmutter starb. Kann er sich noch an sie erinnern? "Absolut. Aber das liegt im Bereich früher vertraulicher Kindheitserinnerungen. Vielleicht passten sie in ein Buch von Marcel Proust, aber nicht in dieses Interview". Großmutter und Großvater, der Komponist Nikolai Tchemberdji, waren Musiker, die Schwester ist Musikerin, die Mutter Altphilologin und der Vater Mathematiker – da muss man sich als Jüngster der Familie besonders anstrengen. Zuerst studierte Alexander Melnikov modernes Klavier in Moskau. Aber schon mit 18 Jahren entdeckte er seine Neigung zur historische Aufführungspraxis. Auslöser war der Film Die siebte Saite von Alain Corneau über den französischen Barockkomponisten Marin Marais, zu dem Jordi Savall die Musik geschrieben hatte, erzählt Melnikov. So kam er zu Alexei Lubimov, gleichermaßen ein Interpret der Avantgarde wie der alten Musik – ein Spektrum, das natürlich auch Alexander Melnikov auszeichnet, wenn er bei Festivals wie den Badenweiler Musiktagen auch Musik von Jörg Widmann oder Salvatore Sciarrino im Programm hat.

"Später", erzählt Melnikov weiter, "wurde ich verrückt nach den Aufnahmen und Konzerten von Andreas Staier und tat alles in meinen Kräften Stehende, um ihn zu treffen – erfolgreich!" Bei Staier setzte Melnikov sein Studium nach der Station in München an der International Piano Foundation am Comer See fort – so erfolgreich, dass beide bald gemeinsam auftraten und auch vierhändig spielten. Wenn Melnikov schon Zweifel daran hatte, ein Musiker zu sein, so will er noch weniger als Spezialist für alte Tasteninstrumente gelten: "Ich würde mich selber nie einen echten ›historisch informierten‹ Musiker nennen – wenn es so etwas überhaupt gibt. Ja, ich habe viele alte Tasteninstrumente, und ich spiele sie alle – aber das ist es auch schon."

In Schwetzingen wird Melnikov am 27. Mai 2022 an insgesamt fünf Instrumenten auftreten, an einem Cembalo und zwei Hammerflügeln, am Pianoforte und modernen Steinway, für jeden Komponisten das richtige Instrument. Das Programm umfasst sieben Klavier-Fantasien und durchläuft etwa 250 Jahre Musikgeschichte von Johann Sebastian Bach bis Alfred Schnittke. Es sind Referenzinstrumente von Anton Walter für Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, ein Pianoforte von Alois Graff für Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Érard-Flügel für Frédéric Chopin und ein Steinway für Skrjabin und Schnittke. Sein erstes Programm für vier Tasteninstrumente, das er auch auf einer preisgekrönten CD veröffentlicht hat, gleicht einem Höhenflug über die Gipfel des Virtuosentums im 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts: von Schuberts Wandererfantasie über Chopins Etüden und Liszts Reminiscences de Don Juan direkt zu Strawinskys Petruschka. Schon eines dieser Werke zu beherrschen, ist ein Kraftakt. Und was sagt Melnikov? "Wer bin ich? – Nichts!" Manchmal möchte man ihn nur schütteln ...

Seine lapidare Feststellung, er spiele diese Instrumente halt, ist nicht nur Bescheidenheit, sondern das reinste Understatement. Ein Abend an fünf unterschiedlichen Instrumenten verlangt ein Maximum an klavieristischer Anpassungsfähigkeit, ein permanentes Umschalten der Hände auf die jeweilige Tastenmensur, auf Gewicht und Dynamik. Wer einen Hammerflügel auf dieselbe Weise angeht wie einen Steinway, hat in der Regel schon verloren. Dazu kommt bei historischen Instrumenten noch eine ausgefuchste Pedaltechnik, mit deren Hilfe viele Werke erst ihre spezifische Klangwirkung entfalten können.

Lächeln sieht man Melnikov bei seiner Arbeit auf der Bühne kaum. Zwar wirkt er nicht ganz so leidend wie sein Kollege Grigori Sokolov, einem wahren Schmerzensmann am Klavier. Aber Melnikovs Konzerte haben oft den Charakter eines Hochamtes, so priesterlich ernst ist er bei der Sache, jedes Showgehabe und Zugeständnis ans Publikum vermeidend wie ein absichtsloser Anti-Lang Lang. Und auch beim Verbeugen hält sich Melnikov beherrscht im Zaum, neigt nur den Kopf ein wenig nach rechts und links. Aber nach dem Konzert kann Melnikov wie ausgewechselt sein, wenn er, wahrhaft beflügelt, in kleiner Runde von seiner Leidenschaft fürs Fliegen erzählt. Seit er mit vier Jahren zusammen mit seinen Eltern den ersten Flug unternahm, sei er verrückt nach Flugzeugen. Luftfahrt ist für ihn "Teil der menschlichen Geschichte, auf die ich sehr stolz bin: sie umfasst eine Menge der besten Seiten der Menschheit – natürlich denke ich nicht an die Luftwaffe, die ich immer gehasst habe". Nebenbei absolvierte Melnikov eine Ausbildung zum Verkehrspiloten. Die Lizenz erhielt er nach etwa 50 Stunden Instrumentenflug, also Fliegen nur mit Hilfe von Navigationsgeräten, ohne äußere optisch wahrnehmbare Anhaltspunkte, hofft er, die Lizenz zu erhalten. Doch ohne Einschränkung geht es auch bei dieser Interwievrunde nicht ab, denn wenn er auf den schrecklichen Zustand unseres Planeten schaue, seien ihm die Fantasien vergangen, betrunkene Horden auf die Balearen zu transportieren. Stattdessen träumt er heute davon, ein "Luft-Feuerwehrmann" zu werden. Arbeit genug gäbe es sicher.