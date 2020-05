Seit März finden keine Veranstaltungen vor Publikum mehr statt. Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser sind geschlossen. Was bedeutet das für die Künstler und Kulturschaffenden, aber auch für uns alle? Kultur ist nicht verzichtbar, weil sie uns sinnlich anspricht und sinnstiftend wirkt, weil sie Werte vermittelt und unsere Gesellschaft zusammenhält. Wann gibt es eine Perspektive und wie sieht die aus? Welche langfristigen Folgen für die Kulturlandschaft sind zu befürchten? Und was können, was müssen wir ändern? An dieser Stelle verweisen wir auf Beiträge zum aktuellen Diskurs.