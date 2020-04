Auf Grund der unvorhersehbaren weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie werden vorerst bis zum 18. Juli 2020 zahlreiche vom SWR oder von der SWR Media Services GmbH verantworteten Konzerte der SWR Ensembles abgesagt. Ausfallen müssen ebenso die Schwetzinger SWR Festspiele.

Absage der SWR Veranstaltungen bis 18. Juli 2020

Davon betroffen sind in besagtem Zeitraum alle Konzerte des SWR Symphonieorchesters, des SWR Vokalensembles, der SWR Big Band und des SWR Experimentalstudios, sofern diese vom SWR oder der SWR Media Services GmbH veranstaltet werden.



Bei Fremdveranstaltungen, die unter Beteiligung von SWR Ensembles durchgeführt werden, liegt die Verantwortung beim jeweiligen Veranstalter.



Ticketerstattung bei SWR oder SWR Media Services Veranstaltungen

Abonnenten des SWR Symphonieorchesters wird ihr anteiliger Abopreis automatisch rückerstattet, sofern sie sich für das Lastschriftverfahren entschieden haben. Abonnenten, die per Rechnung zahlen, werden gebeten, sich per E-Mail (bevorzugt) oder telefonisch unter Angabe ihrer Bankverbindung an den SWR Classic Service zu wenden. Auch ihnen wird der anteilige Abopreis erstattet.



Einzelkartenkäufern wird der Ticketpreis automatisch erstattet, sofern sie sich für das Lastschriftverfahren entschieden haben. Einzelkartenkäufer, die per Rechnung zahlen, wenden sich bitte per E-Mail oder telefonisch unter Angabe ihrer Bankverbindung an den SWR Classic Service. Auch ihnen wird der Kaufpreis erstattet.



Einzelkartenkäufer, die ihre Karten direkt bei Reservix gekauft haben, wenden sich bitte unter Angabe ihrer Bestell- oder Buchungsnummer per E-Mail oder telefonisch an Reservix. Einzelkartenkäufer, die ihre Tickets bei einer Reservix-Vorverkaufsstelle oder auch anderen Ticketanbietern erworben haben, wenden sich bitte direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle.





KONTAKTADRESSEN

SWR Classic Service

Tel. +49 7221 300 100

Mo – Fr 8 – 17 Uhr

E-Mail: swrclassicservice@SWR.de



Reservix

Tel.: +49 761 8878811

Mo – Fr 9 – 19.30 Uhr

Sa 10 – 18 Uhr

So 10 – 15 Uhr

E-Mail: tickets@reservix.de

Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.de

Folgende Konzerte wurden abgesagt

13. März, SWR Experimentalstudio: Musik am 13., Stuttgart

15. März, SWR Big Band: Heimspiel, Stuttgart

18. März, SWR Symphonieorchester: Drumming, Linie 2

19. März, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

19. März, SWR Big Band: Live@school, Landau

20. März, SWR Big Band: The Las Vegas Show, Ludwigshafen

20. März, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart (auch der Livestream entfällt)

21. März, SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert, Baden-Baden

21. März, SWR Big Band: The Las Vegas Show, Ludwigshafen

22. März, SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert, Stuttgart

22. März, SWR Vokalensemble: Fin de Siecle, Stuttgart (auch der Livestream entfällt)

22. März, SWR Experimentalstudio: Nono, Mainz

22. März, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Mannheim

23. März, SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert, Freiburg

25. März, SWR Symphonieorchester: Mittagskonzert, Stuttgart

26. März, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Freiburg

31. März, SWR Experimentalstudio: Nono, Mainz

1. April, SWR Symphonieorchester: Meisterkonzert, Stuttgart

2. April, SWR Symphonieorchester: Gastkonzert, Nürnberg

2. April, SWR Experimentalstudio: Musikmesse, Frankfurt

3. April, SWR Symphonieorchester: Gastkonzert, Freiburg

5. April, SWR Experimentalstudio: Nono, Mainz

22. April, SWR Experimentalstudio: Festival ARTazione, Capolona

23. April, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

24. April, SWR Experimentalstudio: Nono, Mainz

24. April, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

25. April, SWR Symphonieorchester: Gastkonzert, Köln

26. April, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

29. April, SWR Symphonieorchester: Mittagskonzert, Stuttgart

7. Mai, SWR Symphonieorchester: Kinderkonzert, Freiburg

8. Mai, SWR Symphonieorchester: Schulkonzert, Freiburg

8. Mai, SWR Symphonieorchester: Linie 2, Freiburg

10. Mai, SWR Symphonieorchester: Familienkonzert, Stuttgart

14. Mai, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

15. Mai, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

16. Mai, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Freiburg

16. Mai, SWR Big Band: Giovanni Costello, Staufen i. Br.

22. Mai, SWR Big Band: Max Mutzke, Waghäusel, verschoben auf 18.9.2020

24. Mai, SWR Big Band: Heimspiel No. 10, Stuttgart

24. Mai, SWR Vokalensemble: Früh kommt die Nacht, Stuttgart

21. Juni, SWR Symphonieorchester: Familienkonzert, Stuttgart

21. Juni, SWR Symphonieorchester: Familienkonzert, Freiburg

25. Juni, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

26. Juni, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

27. Juni, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Mannheim

27. Juni, SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert, Baden-Baden

28. Juni, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Freiburg

11. Juli, SWR Symphonieorchester: Open-Air, Freiburg

16. Juli, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

17. Juli, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Stuttgart

18. Juli, SWR Symphonieorchester: Abokonzert, Freiburg

Da sich die Situation laufend ändern kann, bitten wir alle Konzertbesucher*innen, sich regelmäßig an dieser Stelle über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.