Livestream: SWR Junge Opernstars 2022

Valerie Eickhoff, Mezzosopran

Valerie Eickhoff Susanne Diesner

Die 1996 geborene Valerie Eickhoff absolvierte ihr Gesangsstudium bei Konrad Jarnot an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Bernarda Fink, Edith Wiens und Ann Sophie von Otter vertieften ihre musikalische Ausbildung. In der Spielzeit 2018/19 war Valerie Mitglied im Opernstudio Niederrhein und sang dort die zweite Dame in Mozarts "Die Zauberflöte" und Cupido in Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt". Anschließend sang sie im Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein den Schäfer in Ravels "L'Enfant et les sortilèges", Annina in Verdis "La traviata" und Kate Pinkerton in Puccini "Madama Butterfly". Mit der Spielzeit 2020/21 wechselte Valerie ins Opernensemble. Ihre Partien der laufenden Saison umfassen die Rosina in Rossinis "Il barbiere di Siviglia", Hänsel in Humperdinck "Hänsel und Gretel", Cherubino in Mozarts "Le nozze di Figaro" sowie die Titelpartie in "Ronja Räubertochter" von Jörn Arnecke. 2021 debütierte sie bei den Tiroler Festspielen in Erl. Neben ihrer Operntätigkeit gibt sie regelmäßig Liederabende. Darüberhinaus machte sie bei internationalen Wettbewerben wie Neue Stimmen und dem Glyndebourne Opera Cup auf sich aufmerksam. 2021 gewann sie den 3. Preis des ARD Musikwettbewerbs.

Ángel Macías, Tenor

Ángel Macías Matthias Baus

Ángel Macías, geboren 1993 in Monterrey, Mexiko, studierte an der Escuela de Música y Danza de Monterrey. Er besuchte Meisterkurse bei Joan Dornemann, Eytan Pessen, Teresa Rodríguez, Elīna Garanča, Francisco Araiza, Ramón Vargas und Javier Camarena. Sein Debüt gab er 2015 als Don Curzio in "Le nozze di Figaro" im mexikanischen Oaxaca. 2016 folgte der Vizekönig in der mexikanischen Oper "La Güera" im Palacio de Bellas Artes in Mexiko-Stadt. 2016-18 war er Mitglied des Opernstudios des Instituto Nacional De Las Bellas Artes. Dort sang er den Rinuccio in "Gianni Schicchi", Prinz von Persien und Pong in "Turandot", Harry in "La fanciulla del West", Gastone in "La traviata" und Spoletta in "Tosca". Ángel sang bei mehreren Opernfestivals, z.B. beim Internationalen Festival in Guanajuato und dem Festival Alfonso Ortiz Tirado in Sonora. 2019 gewann er den 1. Preis an der Opera de San Miguel, wurde Semifinalist bei der Competizione dell'Opera in Sotschi und Finalist bei den Nuits Lyriques de Marmande. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Ángel Macías Mitglied des Opernstudios der Staatsoper Stuttgart. Hier übernimmt er den Flavio in "Norma", den ersten Geharnischten in "Die Zauberflöte", Herrn Herz in "Der Schauspieldirektor" und den Jäger in "Rusalka".

Claudia Muschio, Sopran

Claudia Muschio Claudia Muschio

Claudia Muschio wurde 1995 im italienischen Brescia geboren, wo sie ihre Gesangsausbildung am Konservatorium Luca Marenzio begann. 2018 absolvierte sie ihren Master Gesang mit Auszeichnung in Ferrara. Meisterkurse bei Juan Diego Flórez, Sonia Ganassi, Ernesto Palacio und Alfonso Antoniozzi rundeten ihre Ausbildung ab. Zu ihrem Repertoire gehören Rossini-Partien wie die Rosina aus "Il barbiere di Siviglia", die Contessa di Folleville in "Il viaggio a Reims", Rosalia in "L'equivoco stravagante" und Fanny in "La cambiale di matrimonio" sowie Pamina in Mozarts "Die Zauberflöte". Claudia war Finalistin des 32. Ismaele Voltolini International Singing Contest und erhielt den 1. Preis als beste Verdi-Interpretin des Carlo Guasco International Singing Contest in Alessandria. In der Spielzeit 2019/20 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Stuttgart, anschließend wechselte sie ins feste Opernensemble. In der laufenden Spielzeit übernimmt Claudia Muschio die Partien des Sand-/Taumännchens in Humperdincks "Hänsel und Gretel", Morgana in Händels "Alcina" sowie Zerlina in "Don Giovanni" und Susanna in "Le nozze di Figaro" von Mozart. In Genova gastierte sie außerdem als Adina in "L'elisir d'amore" von Donizetti.

Franziska Roggenbuck, Sopran

Franziska Roggenbuck Franziska Roggenbuck

Franziska Roggenbuck wurde 1998 in Regensburg geboren. Ihre Gesangsausbildung erhält sie seit 2014 von Regina J. Kleinhenz, seit 2018 wird sie interpretatorisch von Ingeborg Hallstein betreut und von Gigi Pfundmair im Schauspielfach unterrichtet. Dass ihre beiden Lehrerinnen selbst Schülerinnen Ingeborg Hallsteins waren, rundet Franziskas Ausbildung ab. Die junge Sopranistin konnte ihre Kenntnisse in Meisterkursen sowohl im Bereich Oper bei Lorraine Nubar, Angelika Kirchschlager und Vesselina Kasarova als auch im Bereich Lied bei Dalton Baldwin und Wolfgang Holzmair vertiefen. Franziska Roggenbuck konzertierte unter anderem in ihrer Heimatstadt Regensburg, aber auch in Salzburg und Monte Carlo. Nachdem sie bereits bei Jugend musiziert zu den Bundespreisträgern gehörte nahm sie in den letzten Jahren erfolgreich an internationalen Gesangswettbewerben teil. So erreichte sie das Semifinale des Anneliese Rothenberger Wettbewerbes auf der Insel Mainau und das Finale des Nico Dostal Wettbewerbes Wien. Zuletzt war sie Finalistin beim Bundeswettbewerb Gesang 2020 in Berlin. Neben ihrem privaten Gesangsstudium absolviert sie ein Jurastudium in Regensburg und wurde vom Elitenetzwerk Bayern mit dem Max-Weber-Stipendium gefördert.

Gabriel Rollinson, Bassbariton

Gabriel Rollinson gabrielrollinson.com

Der 1994 geborene deutsch-amerikanische Bassbariton, der seine Jugend zwischen Massachusetts und Neustadt a.d. Weinstraße verbrachte, erhielt seine Ausbildung an der Manhattan School of Music sowie an der Hochschule für Musik und Theater und der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. An der Nationaloper Amsterdam war er als Arturo Cidre in Micha Hamels "Caruso a Cuba" zu sehen. Am Münchner Prinzregententheater sang er Don Alfonso in "Così fan tutte" und Bottom in "A Midsummer Night's Dream". Sein Repertoire umfasst die Partien des Conte Almaviva und Figaro in "Le nozze di Figaro", Guglielmo in "Così fan tutte" und Papageno in "Die Zauberflöte". Konzerte und Liederabende führten ihn zum George Enescu Festival in Bukarest, zum Eppaner Liedsommer sowie zum Bodensee-Festival. 2019 war Gabriel Rollinson Stipendiat des Richard Wagner Verbandes München sowie der Lied Akademie des Heidelberger Frühlings. Als Teilnehmer des Young Singers Project der Salzburger Festspiele wirkte er bei der Kinderoper "Vom Stern, der nicht leuchten konnte" mit. Seit der Spielzeit 2020/21 gehört er dem Opernstudio der Oper Frankfurt an. Im Streingraeber Kammermusiksaal Bayreuth gab er jüngst einen Liederabend mit dem Pianisten Hartmut Höll.