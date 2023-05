SWR Junge Opernstars 2020

Sechs junge Sängerinnen und Sänger im Wettbewerb um den Emmerich Smola Förderpreis. Das strahlende Siegerpaar: Theresa Pilsl aus Deutschland und Bongani J Kubheka aus Südafrika. Livemitschnitt aus der Jugendstil-Festhalle Landau vom 18.1.2020.

Mitwirkende

Lada Bočková, Sopran (Tschechien)

Theresa Pilsl, Sopran (Deutschland)

Corinna Scheurle, Mezzosopran (Deutschland)

Tae Hwan Yun, Tenor (Südkorea)

Michael Rakotoarivony, Bariton (Madagaskar)

Bongani J Kubheka, Bariton (Südafrika)



Deutsche Radio Philharmonie

Enrico Delamboye, Dirigent

Markus Brock, Moderation

Programm

1. Runde

Ouvertüre

Gaetano Donizetti: Ouvertüre zu "La fi lle du régiment"

1. Runde

Bongani J Kubheka, Bariton

Ruggero Leoncavallo: "Si può, si può?", Prolog des Tonio aus "Pagliacci"

Lada Bočková, Sopran

Gaetano Donizetti: "Quel guardo il cavaliere", Kavatina der Norina aus "Don Pasquale"

Tae Hwan Yun, Tenor

Wolfgang Amadeus Mozart: "Frisch zum Kampfe", Arie des Pedrillo aus "Die Entführung aus dem Serail"

Theresa Pilsl, Sopran

Georg Friedrich Händel: "E pur così in un giorno… Piangeró", Arie der Cleopatra aus "Giulio Cesare"

Michael Rakotoarivony, Bariton

Wolfgang Amadeus Mozart: "Rivolgete a lui lo sguardo", Arie des Guglielmo aus "Così fan tutte"

Corinna Scheurle, Mezzosopran

Gioacchino Rossini: "Una voce poco fa", Kavatine der Rosina "Il barbiere di Siviglia"

Zwischenspiel

Emmanuel Chabrier: "Joyeuse marche"

2. Runde

Tae Hwan Yun, Tenor

Georges Bizet: "La fl eur que tu m'avais jetée", Blumenarie des Don José aus "Carmen"

Lada Bočková, Sopran

Luigi Arditi: Il bacio, "Kusswalzer"

Theresa Pilsl, Sopran

Gioacchino Rossini: "Bel raggio lusinghier", Kavatine der Semiramide aus "Semiramide"

Michael Rakotoarivony, Bariton

Erich Wolfgang Korngold: "Mein Sehnen, mein Wähnen", Lied des Fritz aus "Die Tote Stadt"

Corinna Scheurle, Mezzosopran

Jules Massenet: "Qui m'aurait dit la place – Des cris joyeux", Briefszene der Charlotte aus "Werther"

Bongani J Kubheka, Bariton

Georges Bizet: "Votre toast", Auftrittslied des Escamillo aus "Carmen"

Zwischenspiel

Franz von Suppé: Ouvertüre zu "Banditenstreiche"

Zwischenspiel

Jules Massenet: Aragonaise, Ballettmusik aus "Le Cid"

Finale

Schluss-Sextett der Teilnehmer Wolfgang Amadeus Mozart: "Ah, dov'è il perfi do" (Scena ultima), Final-Sextett aus "Don Giovanni"

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2020

Seit nunmehr 16 Jahren versammelt die Musikredaktion des SWR Fernsehen sechs Sängerinnen und Sänger, die sich auf internationalen Gesangswettbewerben qualifiziert haben und sich auf dem Sprung zu einer Opernkarriere befinden, in der Jugendstil-Festhalle in Landau (Pfalz). In einem Galakonzert mit Opernarien präsentieren sich die TeilnehmerInnen in zwei Runden zum Wettstreit um den hoch dotierten Emmerich Smola Förderpreis. Die Jury ist das Landauer Konzertpublikum – wie es der Namensgeber des Preises, der legendäre Chefdirigent des Rundfunkorchesters Kaiserslautern empfahl.