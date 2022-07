Jubiläumskonzert 100 Jahre Emmerich Smola

Livemitschnitt im SWR Studio Kaiserslautern vom 8. Juli 2022.

Am 8. Juli 1922 wurde im böhmischen Bergreichenstein Emmerich Smola geboren. Der Gründer und langjährige Leiter des SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern prägte über Jahrzehnte hinweg das Musikleben weit über die Region hinaus. Rekordverdächtige 18.000 Titel unter seiner Leitung finden sich im Archiv des SWR. Zum runden Geburtstag gedenkt ihm 'sein' Orchester, das heute Deutsche Radio Philharmonie heißt, mit einem bunten Programm unter der Leitung von Alexander Prior. Es singen die Mezzosopranistin Annelie Sophie Müller und der portugiesische Bariton André Baleiro, Preisträger des Emmerich Smola-Wettbewerbs "SWR Junge Opernstars" 2019.

Programm

Antonín Dvořák

Slawische Tänze op. 46, Nr. 1, 7, 8

Wolfgang Amadeus Mozart

"Fin ch’han dal vino" aus "Don Giovanni" (#)

Wolfgang Amadeus Mozart

"Là ci darem la mano" aus "Don Giovanni" (*#)

Georges Bizet

Ouvertüre zu "Carmen"

Georges Bizet

"Les tringles des sistres tintaient" aus "Carmen" (*)

Augustín Lara

Granada (Bearb.: Albert Guinovart) (*)

Franz Grothe

Feuer im Kamin

Carl Millöcker

Dunkelrote Rosen (#)

Edmund Eysler

"Küssen ist keine Sünd'" aus "Bruder Straubinger" (#)

Richard Rodgers

Ouvertüre zu "The Sound of Music"

Aaron Copland

"Long time ago" aus "Old American Songs" (*)

Aaron Copland

Zion's walls aus "Old American Songs" (*)

Aaron Copland

Ching-a-Ring aus "Old American Songs" (*)

Mitch Leigh

"I dreamed the impossible dream" aus "Der Mann von La Mancha" (#)

Antonín Dvořák

Slawische Tänze op. 46, Nr. 2, 7

Franz Lehár

Lippen schweigen (*#)

Mitwirkende

Annelie Sophie Müller, Mezzosopran (*)

André Baleiro, Bariton (#)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Alexander Prior, Dirigent