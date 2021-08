Der US-Amerikaner Paul Pesthy kam bereits für sein Violastudium nach Deutschland und übernahm von 1991 bis 1994 eine Solo-Violastelle an der Deutschen Oper am Rhein. Mit dem „Artis Piano Quartett“ spielte er zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Neben seiner Teilnahme an verschiedenen Musikfestivals in den USA hat er einen Lehrauftrag für Viola an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seit 1995 ist er Mitglied des Radio-Symphonieorchesters Stuttgart, seit 2016 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.

SWR SWR - Klaus Mellenthin