Nicolas Altstaedt studierte Violoncello an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Erste Meilensteine in seiner Karriere waren sein Debüt mit den Wiener Philharmonikern und seine Aufnahme als New Generation Artist bei der BBC, was zahlreiche Auftritte und CD-Produktionen mit Klangkörpern der BBC mit sich brachte. Als Solist arbeitete er mit Orchestern wie dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam, dem NHK Symphony Orchestra Tokio und dem Orchestre Philharmonique de Radio France.

Marco Borggreve