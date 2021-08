Im LAB möchte Currentzis seine Zuhörer das erleben lassen, was die Musik mit uns macht, welche Emotionen sie auslöst, was sie uns erzählt. Seiner Meinung nach hängt die Zukunft der klassischen Musik von der Fähigkeit der Zuhörer ab, wirklich zu verstehen, was im Inneren der Musik passiert. Im Bild (v.l.n.r.): Pianist Lars Jönsson, Chefdirigent Teodor Currentzis, Mahler-Expertin Dr. Renate Stark-Voit und Pianist Christoph Grund.

SWR Klaus Mellenthin - Klaus Mellenthin