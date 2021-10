Das SWR Experimentalstudio im Staatstheater Mainz mit Luigi Nonos "Al gran sole"

Datum: Freitag, 8. April 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Staatstheater

Gutenbergplatz 7

55116 Mainz

Lageplan Informationen Programm: Luigi Nono

"Al gran sole"

Oper Mitwirkende: Elisabeth Stöppler, Inszenierung

Hermann Feuchter, Bühne

Ina Karr, Dramaturgie

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Dirigent: Hermann Bäumer

SWR Experimentalstudio:

Michael Acker, Joachim Haas, Klangregie

Der Komponist Luigi Nono Schott Music

Ja, es stimmt, aber all die Erfahrungen, an die Du erinnert hast und die »Al gran sole carico d’amore« zum Leben gebracht haben, bilden eine Rhapsodie meiner Verliebtheiten. Ich hatte mich von mal zu mal im wahrsten Sinne des Wortes verliebt in die große Tradition des russischen Theaters bis hin zum Taganka, in die Möglichkeit, den Klang wandern zu lassen, in die Möglichkeit, durch das elektronische Medium dem Klang andere Grenzen zu öffnen, auch in die großen Themen der Freiheit und der Unterdrückung. Diese Leidenschaften beeinflußten dieses Werk. Danach empfand ich das Bedürfnis nach einer anderen Verliebtheit. Alle, die damals versuchten, mich in eine Phase der Intimität und des sich In-sich-Zurückweichens festzuschreiben, waren ziemlich taub und schematisch. »Al gran sole« scheint mit [sic!] heute noch, mit der Komplexität seiner Themen, wie eine Welle, die riesengroß, fast wie ein Seebeben geworden war. (Luigi Nono)