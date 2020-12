per Mail teilen

Corona-bedingt musste das Konzert des SWR Experimentalstudios leider abgesagt werden. Wir bitten um Verständnis.

Datum: Freitag, 29. Januar 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Hochschule für Musik Würzburg

Hofstallstraße 6-8

97070 Würzburg

Programm: Christian Billian

"Katalog der Schwingungen" für Gitarre solo und Live-Elektronik Mitwirkende: Jürgen Ruck, Gitarre

SWR Experimentalstudio

Klangregie: Joachim Haas

Komponist und Gitarrist Christian Billian

Mitten im Klang der Gitarre zu sein – dazu lädt das Werk »Katalog der Schwingungen« ein. In jedem der fünf Sätze des Zyklus für Gitarre solo mit Live-Elektronik wird ein anderer Aspekt dessen, wie eine Gitarrensaite zum Schwingen gebracht werden kann, musikalisch verarbeitet. Durch Veränderung und gleichzeitige Verräumlichung des Klangs wird das Publikum Teil der Erfahrung, die der Spieler selbst hat: Er spürt die Resonanzen der Gitarre, die komplexen Schwingungsüberlagerungen direkt als Schallausbreitung am Körper. Durch die elektronische Verarbeitung des Gitarrenklangs wird dieses Erlebnis zum Zuhörer transportiert. Aus dem »Katalog« wurde ein Labor der Schwingungen. Der Live-Elektronikpart entstand 2017-2020 im SWR Experimentalstudio in Zusammenarbeit mit dem Klangregisseur Joachim Haas. (Christian Billian)