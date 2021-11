SWR Experimentalstudio – 50 Jahre am (elektronischen) Puls der Zeit

per Mail teilen

Was als kleine Werkstatt für die Realisierung von Karlheinz Stockhausens epochalem Werk "Mantra" (live zu hören im Konzert am 19.11.) begann, hat sich zu einem der führenden Klangkörper für Werke mit Live-Elektronik gemausert. Luigi Nono hat sein Spätwerk im Experimentalstudio erarbeitet, ihm werden im Live-Jubiläumskonzert am 18.11. Werke der jüngeren Generation gegenübergestellt – ein Blick zurück und nach vorn!