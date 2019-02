Datum: Montag, 4. Februar 2019 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Pierre Boulez Saal

Französische Straße 33D

10117 Berlin

Lageplan Informationen Programm: Im Pierre-Boulez-Saal in Berlin



Pierre Boulez

"Dialogue de l'ombre double" für Klarinette und Tonband Mitwirkende: Jörg Widmann, Klarinette

SWR Experimentalstudio

Klangregie: Michael Acker und Sven Kestel

Jörg Widmann Jörg Widmann - Peter Adamik



Selbstverständlich kann das Objekt nur in dem Maße in Erscheinung treten, als es das Bild erlaubt. Und das Bild hat seine Forderungen!. ... Keine Rede davon, vom Objekt auszugehen: man geht auf das Objekt zu. Und eben dieser Weg auf das Objekt zu interessierte uns. Mit den Objekt-Bruchstücken, die gegen 1909 in meinen Bildern erschienen, wollte ich möglichst nahe an das Objekt herankommen, soweit es mir meine Malerei erlaubt. Diese Teilung in Bruchstücke diente mir dazu, den Raum und die Bewegung im Raum herzustellen, und erst als ich den Raum geschaffen hatte, konnte ich das Objekt einfügen. (Georges Braque, zit. nach Walter Hess "Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei")