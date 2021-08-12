SWR SWR Classic SWR Experimentalstudio Uroš Rojko spielt die Halbklarinette STAND 24.5.2017, 13:13 Uhr auf Whatsapp teilen auf Facebook teilen auf Twitter teilen per Mail teilen Uroš Rojko an der Halbklarinette SWR SWR - Constanze Stratz Uroš Rojko an der Halbklarinette SWR SWR - Constanze Stratz Uroš Rojko an der Halbklarinette SWR SWR - Constzanze Stratz Uroš Rojko an der Halbklarinette, Dominik Kleinknecht an der Klangregie SWR SWR - Constanze Stratz Uroš Rojko an der Halbklarinette, Dominik Kleinknecht an der Klangregie SWR SWR - Constanze Stratz Uroš Rojko an der Halbklarinette, Dominik Kleinknecht an der Klangregie SWR SWR - Constanze Stratz