Das SWR Experimentalstudio und die Neuen Vocalsolisten in Viitasaari beim Time of Music Festival mit Dániel Péter Birós "Ascher Hotseti Etkhem (Who Brought you out of the Land)".

Datum: Samstag, 25. Juni 2022 Beginn: 16:30 Uhr

Ort: Viitasaari Areena

Urheilutie 9

44500 Viitasaari, Finnland

Lageplan Informationen Programm: Dániel Péter Biró

"Ascher Hotseti Etkhem (Who Brought you out of the Land)"

für fünf Stimmen und Live-Elektronik Mitwirkende: Neue Vocalsolisten

SWR Experimentalstudio:

Lukas Nowok, Klangregie

Die Neuen Vocalsolisten Sebastian Berger