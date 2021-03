per Mail teilen

Aufgrund der Corona-bedingten Reisebeschränkungen musste das Konzert des SWR Experimentalstudios leider abgesagt werden. Wir bitten um Verständnis.

Datum: Freitag, 19. März 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SWR Studio Freiburg

Kartäuserstraße 45

79102 Freiburg

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

swrclassicservice@swr.de

Informationen Programm: Ming Tsao

"Plus or Minus" (UA)

für zwei Klaviere und Elektronik

Georg Friedrich Haas

"Ein Schattenspiel"

für Klavier und Live-Elektronik

Peter Ruzicka

"Fünf Szenen"

für Klavier Mitwirkende: Florian Hölscher, Klavier

Klaus Steffes-Holländer, Klavier

Sophie-Mayuko Vetter, Klavier

SWR Experimentalstudio:

Michael Acker, Maurice Oeser, Klangregie

Sophie-Mayuko Vetter Wilfried Beege

Warum "Plus Minus" ein zweites Mal realisieren? Da man so mit den Regeln und der Art der Interpretation präziser arbeiten kann. Als ich meine Kenntnisse über Stockhausens Musik vertiefte, vertiefte sich auch mein Verständnis seiner Absichten hinter "Plus Minus", einschließlich des Gewahrseins für mögliche Einschränkungen. (Ming Tsao)