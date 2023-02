per Mail teilen

Viel vorgenommen hat sich die Geigenvirtuosin Patricia Kopatchinskaja für ihre erste Arbeitsphase im SWR Experimentalstudio als "Associated Artist".

Zum einen wurden Aufnahmen von Márton Illés' "3 skEtches", das in Zusammenarbeit mit dem Experimentalstudio entstand, für dessen Porträt-CD erstellt, zum anderen ging die Zusammenarbeit mit dem italienischen Komponisten Stefano Gervasoni, der seine Komposition extra für Patricia Kopatchinskaja schreibt, in eine konkrete Phase. Zusammen mit dem SWR Experimentalstudio soll ein Werk für Solo-Violine und Live-Elektronik entstehen.

Neben ganz konkreten Projekten blieb auch Zeit zum Experimentieren. "Motion Tracking" heißt das Zauberwort, bei dem Bewegung nicht nur Bilder, sondern auch Klänge auslöst und umwandelt.

Und was hat Patricia Kopatchinskaja von ihrem ersten Arbeitsaufenthalt im SWR Experimentalstudio erwartet? "Gar nichts", sagt sie lachend, "ich wusste ja nicht, was ich erwarten konnte. Jetzt bin ich aber überwältigt von den Möglichkeiten, die es hier zu entdecken gibt, nicht nur von den technischen. Das Team hat mich so herzlich aufgenommen, das Experimentalstudio ist ein ganz besonderer Ort!"

Seit Joachim Haas die Leitung des SWR Experimentalstudio im September 2022 übernahm, wurde die Position des "Associated Artists" ins Leben gerufen, deren Engagement die künstlerischen Perspektiven des SWR Experimentalstudios weiter öffnen und diverser gestalten sollen. Für die kommenden zwei Jahre (Saisons 2022/23 und 2023/24) konnte für diese Position die Geigerin Patricia Kopatchinskaja gewonnen werden.