Zurück in die Zukunft! In Detlef Heusingers JUKEBOXOPERA reisen drei Jugendliche 900 Jahre (Opern-) Geschichte. Zu sehen im Theater Freiburg am 23., 24. und 25. Juli 2021.

SWR Experimentalstudio goes opera mit seinem künstlerischen Leiter, der dieses Mal zudem Komponist und Regisseur ist! Die Zeitreise der Jugendlichen beginnt mit der Jukebox. (Laurin Pfau, Iva Rießler, Leander Neumann von der Statisterie des Theater Freiburg) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Die Zeitreise geschieht durch eine Matrix. Musik: Detlef Heusingers "Zeitreise Z1" (Kyong-Eun Lee, Daniela Meinig, Margarete Nüßlein) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Der Zauberer Zoroastro lässt auf 900 Jahre Operngeschichte zurückblicken und auch in die Zukunft. Musik: Georg Friedrich Händels "Orlando"(Jin Seok Lee als Zoroastro) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Unterwegs im Zeitstrom (Iva Rießler, Leander Neumann, Laurin Pfau) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Arien unterschiedlicher Epochen stellt Heusinger eigene Kompositionen gegenüber, hier "Herzlieb" (Gan-ya Ben-gur Akselrod, Leonard Darsow, Junbum Lee, Inga Schäfer) Theater Freiburg/Rainer Muranyi In Detlef Heusingers "Rosenregen" stehen Iva Rießler, Leander Neumann, Laurin Pfau Theater Freiburg/Rainer Muranyi Zwischenakt mit Roberto Gionfriddo und Julie Keil Theater Freiburg/Rainer Muranyi Die "Olympia" aus Jacques Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen" ist auch mit dabei (Jin Seok Lee, Gan-ya Ben-gur Akselrod) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Und Alban Bergs "Lulu" darf auch nicht fehlen! (Gan-ya Ben-gur Akselrod, Jin Seok Lee, Roberto Gionfriddo) Theater Freiburg/Rainer Muranyi Die Zeitreise endet (fast) in der Gegenwart bei David Bowies "Space Oddity" – Leonard Darsow und Junbum Lee – Major Tom im Duell mit sich selbst. Theater Freiburg/Rainer Muranyi