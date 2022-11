Musikwissenschaftliche und redaktionelle Assistentin

Constanze Stratz studierte Schulmusik mit den Fächern Klavier und Querflöte sowie Musikwissenschaft an der Folkwang Universität der Künste in Essen und Germanistik an der Universität Duisburg-Essen mit Abschluss 1. Staatsexamen sowie Promotion in Musikwissenschaft. Forschungsarbeiten für diese mit dem Titel "Ernst Toch im kalifornischen Exil" führten sie zwischen 1996-99 für insgesamt 13 Monate in das Musikarchiv der University of California, Los Angeles. Als freie Musikjournalistin verfasst sie Lexikonartikel, CD-Booklets, Programmhefttexte und ist Autorin diverser Hörfunk-Features für SWR2.

Seit 1998 musikwissenschaftliche und redaktionelle Mitarbeiterin beim SWR Experimentalstudio und seit 2006 zusätzlich Producerin bei SWR Classic.