Joachim Haas, Leiter des SWR Experimentalstudios seit September 2022 SWR Anja Limbrunner

Joachim Haas erhielt seine musikalische Ausbildung in Flöte und Saxophon. Von 1991 bis 1998 studierte er Akustik, Kommunikationswissenschaften und Nachrichtentechnik an der Technischen Universität in Berlin. Für Forschungen mit dem Schwerpunkt Klanganalyse und Synthese erhielt er ein Stipendium an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. Er arbeitete als Toningenieur in der Musikproduktion des Senders Freies Berlin (SFB), ist Mitbegründer von Freq Laboratories und entwickelte für Native Instruments Audio- und Musiksoftware.

Seit 2001 war er als Klangregisseur und Musikinformatiker im Experimentalstudio in Freiburg tätig. Er war maßgeblich bei der Entstehung und Realisierung der Live-Elektronik in Werken von Karlheinz Stockhausen, Vinko Globokar, Mark Andre, José Maria Sánchez-Verdú und vielen anderen beteiligt. Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen für das Werk COSMIC PULSES entwarf Joachim Haas zusammen mit G. Karman die Spatialisierungssoftware OKTEG, die für die Umsetzung der Raumbewegungen der 24 Schichten von COSMIC PULSES eingesetzt wurde.

Joachim Haas arbeitete als Dozent und Interpret unter anderem bei den Stockhausen-Kursen in Kürten, beim Corso d’interpretazione sulle opere di Luigi Nono con live-electronics in Venedig, beim ZKM in Karlsruhe oder bei der Matrix-Akademie in Freiburg.

Als Klangregisseur ist er regelmäßig bei internationalen Festivals und Projekten tätig, wie beispielsweise dem Festival d’Automne à Paris, der Biennale di Venezia, den Tagen für Neue Musik in Donaueschingen, den Berliner Festwochen oder Musicadhoy Madrid.

Ab 2007 war Joachim Haas stellvertretender künstlerischer Leiter im SWR Experimentalstudio, seit Septmeber 2022 nun Leiter.