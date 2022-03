Das SWR Experimentalstudio trauert um Klaus Huber

Zum Tod des Komponisten

André Richard und Klaus Huber bei dessen letztem Aufenthalt im SWR Experimentalstudio 2010 SWR SWR - Experimentalstudio

Am 2. Oktober verstarb Klaus Huber. Mit ihm verlieren wir einen engagierten Kämpfer für eine bessere (Musik-)Welt und einen der herausragendsten Komponisten der Nachkriegszeit.

Wie nur wenige vermochte er politisches Engagement mit höchst ambitioniertem Tonsatz zu verbinden. Mit seinem zentralen Hauptwerk "Erniedrigt – Geknechtet – Verlassen – Verachtet ..." positionierte er sich als mahnender Humanist, der das Leid der Titulierten in einer Weise zu musikalisieren wusste, dass es nicht nur anrührt, sondern auch aufrüttelt. Sein Interesse für außereuropäische Kulturen und insbesondere seine kreative Auseinandersetzung mit arabischer Musik zeugen von seiner Weltoffenheit. Als Lehrer prägte er eine ganze Komponistengeneration maßgeblich, begründete die sogenannte Freiburger Schule.

Mit dem SWR Experimentalstudio war er als Komponist und Förderer fast von Beginn an verbunden, sein letztes Werk für das Studio, "Erinnere Dich an Golgatha ..." ist profunder Beleg auch seiner großen Instrumentationskunst. Wir trauern um einen Lehrer und Freund.



Detlef Heusinger und das Team des SWR Experimentalstudios