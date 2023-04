Volontär für Klangregie und Musikinformatik/trainee sound direction and music informatics

Daniel Miska, Volontär SWR Anja Limbrunner

Daniel Miska studierte Audiodesign und Komposition mit Minor in Jazz Klavier an der Hochschule der Künste in Bern, wobei der Fokus seiner Arbeit auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine, sowie einer eigens dafür entwickelten instrumentalen Praxis lag. Er durfte bereits mit diversen Größen der Musikszene, wie beispielsweise Kurt Rosenwinkel, Jean-Paul Brodbeck, Patricia Kopatchinskaja, Michael Künstle oder Matteo Pagamici zusammenarbeiten.

Neben seinem Volontariat in der Klangregie des Experimentalstudios ist Daniel auch als Musiker und Produzent tätig.

Team SWR Experimentalstudio

Daniel Miska studied audio design and composition with a minor in jazz piano at the Hochschule der Künste in Bern, focusing his work on the relationship between human and machine, as well as a specially developed instrumental practice. He already had the pleasure to work with various well-known artists, such as Kurt Rosenwinkel, Jean-Paul Brodbeck, Patricia Kopatchinskaja, Michael Künstle or Matteo Pagamici.

Besides his traineeship as a sound director of the Experimental Studio, Daniel is also an active musician and producer.