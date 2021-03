Theremin-Virtuosin Carolina Eyck spricht über ihr Instrument, das vollen Körpereinsatz fordert und dabei trotzdem unberührt bleibt.



"Und plötzlich stand ein Theremin auf dem Wohnzimmertisch" – ein was bitte? Es geht um jenes seltsam säuselnde elektronische Instrument, das zwar beinahe schon 100 Jahre alt ist und jeder schonmal im Vorspann einer "Raumschiff Enterprise"-Folge gehört hat, jedoch ein Schattendasein im Kreis der Musikinstrumente fristet. Carolina Eyck, die vor 10 Jahren ihre eigene Spieltechnik für das Theremin entwickelte, ist fest entschlossen, dies zu ändern. Am 14. April ist sie mit dem SWR Experimentalstudio in Frankfurt zu erleben.

Auch wenn das Theremin in der Filmmusik immer wieder zum Einsatz kommt und in jüngster Zeit etwas mehr Aufmerksamkeit erlangt, so ist es immer noch ein Instrument, das nicht jeder kennt. Wie die Theremin-Spielerin Carolina Eyck dazu kam, als Kind ausgerechnet dieses Instrument, das "plötzlich auf dem Wohnzimmertisch stand", zu erlernen, erzählt sie Detlef Heusinger im Video. Gemeinsam mit dem SWR Experimentalstudio und dem Ensemble Experimental ist sie in einem Konzert am 14. April in Frankfurt zu erleben. Als Vorgeschmack gibt es hier Carolina Eyck in Aktion – mal sphärisch cineastisch, mal klassisch virtuos.

Carolina Eyck: Ennio Morricone – The Ecstasy of Gold

Carolina Eyck: Rimsky-Korsakov – Hummelflug