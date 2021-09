André Richard

Glidif. a sonar e cantar à Luigi Nono in memoriam (Version 1991)

for bass clarinet / contrabass clarinet, two double basses and live electronics

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH

Elmar Schmid, bass clarinet / contrabass clarinet

Johannes Nied / Käthi Steuri, double bass

Detlef Heusinger, conductor

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Thomas Hummel / André Richard / Joachim Haas, sound direction