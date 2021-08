Mit ihm verband André Richard eine enge Freundschaft: Luigi Nono. Der italienische Komponist schriebe sein Spätwerk im Experimentalstudio zu einer Zeit, in der André Richard noch nicht künstlerischer Leiter dort, allerdings bei vielen Produktionen vor Ort war. André Richard mit Luigi Nono bei Proben zur Uraufführung von "Caminantes … Ayacucho" am 25. April 1987 in München.

SWR Werner Neumeister