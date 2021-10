Video: Pierre Jodlowski – Alan T.

Livemitschnitt vom 17. Oktober 2021

Programm

Pierre Jodlowski

Alan T. – Musiktheater (Szenographie: Claire Saint Blancat, Libretto: Frank Witzel, Dramaturgie: Martina Stütz)

Deutsche Erstaufführung

Interpreten

Joanna Freszel, Sopran

Thomas Hauser, Schauspieler

Nadar Ensemble: Winnie Huang (Violin), Katrien Gaelens (Flöte), Dries Tack (Klarinette), Thomas Moore (Posaune), Kobe Van Cauwenberghe (Gitarre), Claire Daulion (Aufbau), Lisa Trouilhet (Projektmanagement)

Thomas Goepfer, Computer-Musikdesigner (IRCAM)

Yann Philippe & Matthieu Guillin, Livekameras

Kamil Keska, Ton

Compagnie éOle, Produktion

Alan Turing ist der Protagonist des neuen Musiktheaters von Pierre Jodlowski. Dabei geht es nicht nur um seine Pionierarbeiten in den Bereichen der Kryptografie und der Computertechnik, sondern auch um Turings Homosexualität und den gesellschaftlichen Umgang mit Außenseitern. Das Libretto schrieb Frank Witzel. Joanna Freszel und Thomas Hauser personifizieren die Erzählung. So entsteht ein vielschichtiges, mehrdimensionales und multimediales Werk, das zwischen Mensch, Maschine und Gesellschaft changiert.

Livestreams der Donaueschinger Musiktage 2021

Alan Turing is the protagonist of Pierre Jodlowski's new music theatre. It is not only about his pioneering work in the fields of cryptography and computer technology, but also about Turing's homosexuality and society's treatment of outsiders. Frank Witzel wrote the libretto. Joanna Freszel and Thomas Hauser personify the narrative. The result is a multi-layered, multi-dimensional and multimedia work that oscillates between man, machine and society.