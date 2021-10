Video: Lucerne Festival Contemporary Orchestra

Livemitschnitt vom 16. Oktober 2021

Programm

Milica Djordjević

Neues Werk für Orchester (UA)

Christian Mason

Into the Distance für Orchester (UA)

Pierre Boulez

Polyphonie X für 18 Instrumente

Interpreten

Lucerne Festival Contemporary Orchestra

Baldur Brönnimann, Leitung

Die "Polyphonie X" von Pierre Boulez sorgte 1951 bei der Uraufführung in Donaueschingen für einen veritablen Skandal. Das seriell konzipierte Werk stieß damals auf Unverständnis. Boulez zog das Werk zurück. Jetzt wird das Werk endlich erneut hörbar gemacht, in einer historischen Wiederaufführung, 70 Jahre nach seiner Entstehung. Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra spielt außerdem zwei neue Werke: ein räumlich disponiertes Stück von Christian Mason und ein seiner Besetzung nach verwegenes Stück von Milica Djordjević.

Livestreams der Donaueschinger Musiktage 2021

Pierre Boulez's "Polyphonie X" caused a veritable scandal at its premiere in Donaueschingen in 1951. The serially conceived work was met with incomprehension at the time. Boulez withdrew the work. Now the work is finally being heard again, in a historic revival, 70 years after its creation. The Lucerne Festival Contemporary Orchestra will also perform two new works: a spatially disposed piece by Christian Mason and a piece by Milica Djordjević that is audacious in its scoring.