Donaueschinger Musiktage 2019 – Samstag

Bevor Donaueschingen wieder zum Mekka der Neuen Musik wird, wird der Ernstfall geprobt: Marko Ciciliani setzt sich in seiner konzertanten Installation „Anna & Marie“ mit zwei Anatominnen auseinander: Zwei Geigerinnen steuern wie in einem Videospiel den virtuellen Gang durch eine 3D-Landschaft – aber mit Klängen anstelle eines Joysticks. Simon Steen-Anderson hingegen greift musikalisch gesehen in die Vollen: Mit dem SWR Symphonieorchester, SWR Vokalensemble und der SWR Big Band stehen in seinem neuen Werk alle großen SWR Ensembles gemeinsam auf der Bühne. Zugespielt werden Videoaufnahmen aus den Archiven des SWR – es entsteht ein Spiel zwischen Alt und Neu. Live zu erleben am 18.10. ab 20 Uhr auf www.SWRClassic.de und in SWR2. mehr...